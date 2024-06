"Quiero que me lleven a España": La madre del menor fallecido en Portugal pide ayuda desde el hospital

Fidelina Suárez pide ayuda. La madre del menor canario fallecido el pasado viernes en un accidente de tráfico en Portugal está ingresada en un hospital de Coímbra después de sufrir graves heridas causadas por el impacto.

La mujer, que solo recuerda el fuerte impacto y las vueltas de campana que dio su vehículo, se despertó en el hospital tras ser operada de una pierna, explicó una amiga suya a LA PROVINCIA. Allí se enteró del fallecimiento de su hijo de 14 años. Ahora se encuentra sedada y las últimas noticias de los médicos apuntan a que, tal vez, tengan que amputarle parte de la extremidad.

Fidelina solicita que la repatríen para que la traten médicos españoles. "Quiero, por favor, que me lleven a España. Que vengan al hospital de Coímbra urgentemente y me atiendan los españoles", demanda la herida en un vídeo remitido a este diario y que ha pedido que se haga público con el objetivo de que se conozca su situación actual. La víctima asegura que su pierna "va a peor", y que incluso le está empezando a doler "hasta el muslo".

La mejor amiga de la afectada, que se está encargando de los trámites desde Gran Canaria, critica que la embajada de España en Portugal no le ha dado respuesta alguna. "Pregunto y pregunto y no me contesta", asegura. "Le pregunté por el niño y uno de los trabajadores me dijo que no sabía dónde estaba, que ellos solo pueden tramitar el certificado de defunción, pero que no tienen todavía el parte médico que lo acredite". La madre tenía contratado un seguro y a través del servicio funerario podrían repatriar el cadáver de Pedro.

Pedro Cabrera, junto a su madre, Fidelina, ingresada en un hospital de Portugal / LP/DLP

Desde los Servicios Sociales de Agüimes, localidad en la que Fidelina vive con sus hijos (uno más pequeño se quedó al cuidado de los abuelos maternos durante el viaje), han explicado al entorno de la familia afectada que se han puesto en contacto con el Servicio Canario de Salud para valorar el posible regreso a España de Fidelina. "El SCS dice que es el seguro de deceso quien debe hacerse cargo del traslado por una póliza de emergencia sanitaria. Pero este seguro nos remite a Europcar, compañía con la que Fidelina contrató el coche de alquiler en Portugal", afirma la amiga y portavoz de la afectada, que añade: "hemos intentado contactar con esta empresa en varias ocasiones y no hemos obtenido respuesta. Pasan los días y nadie se pronuncia".

Pedro Cabrera, cadete del Unión Agüimes

Fidelina y su hijo Pedro viajaron la semana pasada a Portugal para acudir a un concierto de J Balvin, además de aprovechar y recorrer desde Lisboa a Oporto, ida y vuelta. La madre le había regalado las entradas para que su hijo pudiera ver en directo a uno de sus cantantes favoritos. La aventura comenzó el jueves y el viernes, un accidente de tráfico terminó con la vida de Pedro y dejó a Fidelina malherida.

Pedro Cabrera era una promesa de la lucha canaria y militaba en el CL Unión Agüimes. El club ha querido despedirse del joven en sus redes. "Es un día triste para nosotros. Sabemos que Pedro nos acompañará desde el cielo, donde brillará con esa sonrisa especial. Te queremos y te echaremos de menos". La Federación también ha mostrado su pesar: "Esta noticia nos ha consternado. Queremos mostrar nuestro pesar y enviar todo nuestro apoyo a amigos, familia y allegados en estos duros momentos", dicen desde la federación insular.