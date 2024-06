La banda 'asalta joyerías' de Gran Canaria: dos atracos en seis meses y 52.000 euros en piezas de oro y plata

Actuaron por primera vez, que se tenga constancia, en noviembre y consiguieron un botín en joyas que alcanzaba los 39.000 euros. Lo suficiente como para vivir bien una temporada, debieron pensar, porque hace solo dos semanas, esta banda ‘asalta joyerías’ volvió a la carga. De un centro comercial de Las Palmas de Gran Canaria, donde dejaron sus señas hace seis meses, a otro de Telde, donde sustrajeron una bandeja con un lote de piezas valoradas en casi 13.000 euros, pero la dependienta los descubrió y las cámaras los captaron. A los pocos días, estos ladrones fueron detenidos por la Policía Nacional.

El asalto tuvo lugar el 29 de mayo, dos minutos antes de las dos de la tarde, en un establecimiento del centro comercial La Mareta. Un supuesto cliente accedió al establecimiento, en el que solo estaba una trabajadora que, en ese momento, ordenaba joyas detrás del mostrador principal.

El interesado comprador se detuvo en una de las vidrieras de la entrada, de espaldas al puesto de la empleada, que se dirigió a atenderlo, tal y como muestran las grabaciones de las cámaras de seguridad a las que ha accedido este diario. Solo un par de minutos más tarde, cuando ella estaba despistada, entraron otros dos hombres, los ladrones, que se fueron directamente hacia el mostrador en el que está la caja registradora. Ese que la empleada acababa de abandonar y al que ahora daba la espalda.

Mientras uno de los asaltantes tapaba el mostrador con una bolsa; el otro se agachó y robó una bandeja con un lote de joyas valoradas en 12.875 euros que le entregó al compinche. En ese instante, la encargada se dio la vuelta, los descubrió y empezó a gritar, alertando a los demás comerciantes y la gente que estaba en el centro comercial. Pero los rateros consiguieron escapar.

Corrieron hacia el exterior del local, una acción que imitó el supuesto comprador pasado tan solo unos segundos. Porque en realidad –los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Policía Nacional lo descubrirían más tarde– no era un cliente, sino un colaborador encargado de entretener a la dependienta mientras los otros dos conseguían el botín.

Investigación abierta

Los responsables del establecimiento presentaron una denuncia ante la Policía Nacional que, gracias a las cámaras y las declaraciones, identificaron y localizaron en pocas horas a los ladrones, que fueron detenidos en Telde solo dos días después.

Los dos arrestados son de nacionalidad colombiana y de 40 y 59 años; uno de ellos, además, se encuentra en situación irregular. En el momento del arresto, les intervinieron varias tarjetas bancarias a nombre de otras personas que ahora se investiga si forman parte de la banda o son víctimas a las que se las sustrajeron; una ganzúa metálica, un móvil, una factura de joyería donde ocurrieron los hechos y que, obviamente, no pertenecía a ellos, y dos hojas manuscritas codificadas con símbolos. Los investigadores sospechan que se trata de un alfabeto creado por la banda para comunicarse entre ellos sin ser descubiertos.

Los detenidos no tenían antecedentes, aunque esto no significa que no hubiesen delinquido antes. De hecho, gracias al atraco en Telde, los agentes han resuelto un robo ocurrido en una joyería del centro comercial Las Arenas en noviembre. Allí, uno de los ahora detenidos –en colaboración con una mujer– sustrajo joyas cuyo valor de mercado asciende a 39.000 euros.

Además, en ambos casos empleaban el mismo ‘modus operandi’: robaban y, después, se cambiaban de ropa rápidamente para dificultar su identificación. La investigación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.