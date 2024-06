El drama de la madre del desaparecido en Tenerife: “Quiero a mi bebé de vuelta”

La desaparición de Jay Slater, un joven británico de 19 años, en Tenerife ha sumido a su familia en una angustia interminable. Su madre, Debbie Duncan, devastada y entre lágrimas, ha implorado ayuda para encontrar a su hijo amado. "Solo quiero a mi bebé de vuelta", suplicó. Jay, originario de Lancashire, no ha sido visto ni escuchado desde que desapareció el lunes en el Parque Rural de Teno, en el noroeste de la isla.

Debbie Duncan describió los últimos días como una "pesadilla viviente" durante una emotiva entrevista con ITN. "Es como un sueño, como si no estuviera ocurriendo realmente. No se lo desearía a nadie", expresó con voz quebrada. "Por favor, cualquier persona que pueda ayudar, solo busquen. Hay una área enorme ahí fuera, enorme".

Jay fue a Tenerife para asistir al festival de música New Generation Rave junto con dos amigos. El domingo por la noche, conoció a dos hombres y decidió pasar el tiempo con ellos. Su último paradero conocido fue alrededor de las 8 de la mañana del lunes en el Parque Rural de Teno, un área montañosa popular entre los excursionistas, situada a unas diez horas a pie de su alojamiento.

Lucy Law, la última persona en hablar con Jay, recordó que él le llamó diciendo que estaba perdido, necesitaba agua y solo tenía un 1% de batería en su teléfono. La llamada se cortó poco después, y desde entonces no ha habido más noticias de él. La policía ha estado rastreando su habitación en el complejo turístico de Los Cristianos, donde Jay compartía una habitación con su amigo Brad. Según Debbie, no había "nada sospechoso" en su habitación. "Todo de Jay estaba ordenadamente colgado, es solo una habitación normal", explicó.

Gran operativo de búqueda

La búsqueda de Jay ha sido masiva, con equipos de rescate trabajando día y noche. Helicópteros, perros de rastreo y unidades especializadas han sido desplegados para peinar la zona. La policía ha prometido mantener una "mente abierta" sobre su desaparición y ha escaneado su alojamiento en busca de pistas.

La situación se ha complicado aún más con mensajes perturbadores que Debbie ha recibido. Compartió un escalofriante Snapchat que le enviaron al llegar a Tenerife, diciéndole que "se despidiera de su hijo". "Recibí un Snapchat diciendo 'Despídete de tu hijo, no lo volverás a ver, me debe mucho dinero'", contó. Debbie teme que Jay esté siendo retenido contra su voluntad. "No es un chico tonto. No habría ido caminando por las montañas así".

Momento del útimo vídeo de Jay Slater / La Provincia

En medio de esta agonía, Debbie ha sido acompañada por Warren Slater, el padre de Jay, y unos 15 amigos y familiares que han volado a la isla para ayudar en la búsqueda. Debbie se ha alojado en un apartamento cerca del complejo donde estaba Jay, aunque tiene previsto mudarse a otro alojamiento el jueves.

La Asociación Española de Personas Desaparecidas ha lanzado un llamamiento para ayudar a encontrar a Jay, catalogando su caso como de "alta vulnerabilidad". Esta organización sin ánimo de lucro ha sonado la alarma en casos anteriores que involucran a británicos y ha instado a cualquier persona con información a llamar al número de emergencia 112 del país.

La búsqueda sufrió un revés el miércoles cuando la policía trasladó la operación al otro lado de Tenerife tras un avistamiento falso. Los equipos de rescate en montaña fueron dirigidos a los complejos turísticos de Los Cristianos y Playa de Las Américas, pero más tarde la operación volvió a la aldea de Masca, cerca del Parque Rural de Teno.

El desaparecido Jay Slater / La Provincia

Salió a comprar cigarrillos

El grupo de Facebook "Jay Slater Missing", que ya cuenta con más de 330.000 miembros, ha informado que la policía detuvo a conductores en la zona para mostrarles la foto de Jay el miércoles por la mañana. Lucy, amiga de Jay y la última en hablar con él, dijo a Sky News que lograron rastrear la casa de los dos hombres con los que Jay había estado la noche anterior. "Llamé a la puerta y había dos personas allí", explicó. Según estos hombres, Jay salió a comprar cigarrillos y luego expresó su deseo de regresar a su alojamiento. Los vecinos le habían informado que había un autobús cada 10 minutos de regreso a Los Cristianos, con la parada visible desde la puerta de la casa. "Obviamente, si hubiera ido a coger el autobús, no se habría perdido", dijo Lucy.

Colaboración ciudadana en redes sociales para encontrar a Jay Slater / La Provincia

A medida que la búsqueda entra en su cuarto día, la comunidad local y los turistas se han unido en apoyo. Las autoridades continúan trabajando incansablemente para encontrar a Jay, con la esperanza de un desenlace positivo. La situación sigue siendo crítica y cualquier pista podría ser crucial para encontrarlo.

La desaparición de Jay Slater ha capturado la atención tanto de la comunidad local como internacional, con todos esperando que pronto se reúnan con su familia. Mientras tanto, la prioridad es seguir buscando y mantener viva la esperanza.