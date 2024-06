Insultos y agresiones: así fue una pelea que obligó a suspender una fiesta en Canarias

El Fraile ha vivido este martes una jornada de gran tensión, incluidas agresiones e insultos, como consecuencia de la suspensión de los actos populares de las Fiestas de Santa Isabel de Portugal, que iban a comenzar este jueves pero se han tenido que cancelar por problemas ajenos al Ayuntamiento de Arona.

Todo se debe a la indignación de residentes de este barrio del municipio de Arona, en el sur de Tenerife, y otros afectados con un vecino que se presentó hace meses como organizador de los actos sin pertenecer de forma oficial a la comisión de fiestas y que presuntamente los estafó.

Según algunos afectados y el propio Ayuntamiento, este hombre cobró dinero por la colocación de los ventorrillos y otros conceptos, y finalmente no ha presentado la documentación exigida para obtener la autorización de las fiestas, no ha acreditado que sea miembro de la comisión oficial organizadora y asegura que no puede devolver todo el dinero que ha ingresado por unos festejos populares que el Ayuntamiento se ha visto obligado a suspender este mismo martes ante el desastre organizativo y los indicios de graves irregularidades.

La situación ha llegado a tal extremo que en la misma tarde de este martes vecinos de El Fraile y otras personas afectadas, que pagaron a este hombre por diferentes conceptos y no han recibido garantías de que se les vaya a devolver el dinero, se concentraron en el recinto festivo, situado en la calle Villa Isabel, para protestar por la situación.

Tras localizar a esta persona en el entorno del lugar en el que iban a tener lugar las celebraciones, con muchas de las atracciones y puestos ya montados, los concentrados se fueron contra él exigiéndole explicaciones y la devolución del dinero. Algunos incluso lo insultaron y lo agredieron. Tuvieron que invervenir agentes de la Policía Local de Arona y de la Guardia Civil, que se llevaron a este hombre para evitar males mayores.

El Ayuntamiento de Arona ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Alexis Gómez, concejal de Fiestas, ha asegurado a EL DÍA que adoptará todas las medidas necesarias para determinar qué ha pasado y depurar responsabilidades, en especial con el papel de este vecino que ha actuado como organizador y representante de la comisión sin pertenecer oficialmente a ella. "Llevaremos el caso a los cuerpos de seguridad o a la justicia si vemos indicios de que se hayan podido cometer delitos", subraya Gómez.

Estas declaraciones del concejal de Fiestas y la concentración de afectados llegaron poco después de que el propio Consistorio aronero comunicara a través de su página web oficial la suspensión de todos los actos populares de los festejos de Santa Isabel de Portugal de El Fraile por los referidos problemas en la gestión de la comisión organizadora, entre ellos con los feriantes, que ya habían pagado más de 60.000 euros en total por montar sus ventorrillos y que no saben si se les va a devolver el dinero.

Este es el comunicado que ha colgado la tarde de este martes el Consistorio de Arona en relación a estos festejos. "La Concejalía de Fiestas informa de que, por problemas de gestión de la Asociación Sociocultural y Festejos de El Fraile y, por lo tanto, ajenos a esta Concejalía, se suspenden todos los actos populares relacionados con las Fiestas de Santa Isabel de Portugal del núcleo de El Fraile".

La Asociación Sociocultural y Festejos de El Fraile, los organizadores del programa de actos populares, "ha presentado la renuncia a la organización de estas fiestas por los problemas anteriormente mencionados". "El concejal de Fiestas, Alexis Gómez, ha recalcado que el Ayuntamiento ha trabajado hasta el último minuto para que estas fiestas se pudieran llevar a cabo, pero dados los plazos y la necesidad de cumplir con la normativa para que se pueda garantizar el desarrollo y normal funcionamiento de estas fiestas, ha sido inevitable su suspensión", añade la nota oficial.

"Desde esta área se comunica que los actos religiosos se desarrollarán con normalidad en coordinación con la parroquia de Santa Isabel de Portugal y, por lo tanto, se realizará la procesión tradicional de la Virgen por las calles del este núcleo aronero".

Según el edil Alexis Gómez, este hombre residente en El Fraile que centra este caso fue el que pidió permiso hace meses para la organización de los festejos asegurando que era miembro de la comisión organizadora. A medida que la Concejalía le fue pidiendo la documentación obligatoria para poder obtener las autorizaciones definitivas -seguros, reservas de espacios, operativos de seguridad, etc- y que acreditara que era miembro de la comisión de fiestas se fue dando cuenta de que algo extraño ocurría.

Este mismo martes y tras varias reuniones anteriores, el concejal de Fiestas convocó a este hombre y a la verdadera presidenta de la comisión organizadora para pedir explicaciones. La presidenta había confiado en él pero se fue dando cuenta de que la organización estaba siendo un desastre. "Este hombre no había resuelto ni un solo documento, había cerrado acuerdos utilizando presuntamente referencias falsas y no tenía nada organizado. Fue entonces cuando la propia presidenta de la comisión, en un estado de gran nerviosismo, anunció que iba a suspender los actos", detalló Alexis Gómez. La presidenta de la comisión de fiestas ha tenido que recibir atención médica por un ataque de ansiedad.

Los actos populares iban a comenzar este mismo martes pero primero se pospusieron al jueves y finalmente se han suspendido. La indignación de los feriantes viene motivada porque tras abonar más de 60.000 euros por todos los ventorrillos, el hombre que se hacía pasar por responsable de la comisión de fiestas les contestó que ahora mismo no puede devolverles el dinero. En uno de los wasaps de este hombre remitido a los feriantes les indica que intentará reembolsar el dinero antes del 15 de julio y que si no lo hace asumirá las denuncias contra él y toda su responsabilidad.

Uno de los afectados es Santiago Martín, presidente del colectivo de feriantes de Canarias (Coferca). Cuenta que para instalar en las fiestas de El Fraile su autobar de perritos calientes, bocadillos y hamburgesas pagó 1.200 euros. Incluso, aclara que ha habido otros feriantes que han pagado hasta 4.000 euros por instalar sus puestos.

"Después de saber que las fiestas se iban a suspender, pedimos a este hombre que decía que era el responsable de la comisión que nos devolviera el dinero pero nos ha contestado que no puede ahora porque lo invirtió en otros gastos relacionados con la organización. No nos ha dado garantías de la devolución, de ahí nuestra indignación", detalló Martín.

Santiago Martín revela que los feriantes llevaron el caso la mañana de este martes a los responsables del Ayuntamiento de Arona y lo han puesto en manos de sus abogados. "En las próximas horas acudiremos a la Guardia Civil para presentar la correspondiente denuncia", informó.

El presidente de Coferca cuenta que los pagos a las comisiones de fiestas con el concepto de donativo son el método tradicional para encargar sitio en los festejos populares cuando se trata de fiestas de pueblos y barrios. Es decir, no se celebran subastas oficiales respaldadas por los consistorios, como ocurre por ejemplo con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuando concede los espacios en los Carnavales.

"Este método nos ha generado muchos problemas. No es la primera vez que nos ocurra algo similar. Algunas comisiones de fiestas no son responsables ni serias e incumplen sus promesas. A veces no se sabe a donde va el dinero que invertimos por ejemplo los feriantes", critica Santiago Martín.

Hay más afectados por esta suspensión, como orquestas de música, vecinos y empresas. Los actos populares de las Fiestas en Honor a Santa Isabel de Portugal de El Fraile iban a comenzar este jueves con la gala de elección de la reina. Estaba prevista la actuación de Pepe Benavente, así como de otros grupos musicales.

Para el viernes había previsto un maratón de orquestas (Dorada Band, Los Ideales, Sensación Gomera, Maquinaria Band y Wamampy) en el recinto festiva de la calle Villa Isabel y en los siguientes días, hasta el 1 de julio, otros actos como clases de zumba, castillos acuáticos para los niños, otro maratón de orquestas, una gran paellada y un festival para los mayores.

El Fraile es un barrio del municipio de Arona muy poblado (cerca de 10.000 habitantes) que destaca por su multiculturalidad, con residentes de más de 40 nacionalidades diferentes.

El Ayuntamiento de Arona aclara que es "ajeno" a estos problemas organizativos y que en todo caso ha seguido muy de cerca los pasos de la comisión de fiestas para garantizar el cumplimiento de la ley y de las exigencias administrativas, en especial las relacionadas con la seguridad. De ahí que finalmente, y ante el desastre que ha supuesto la preparación de estos actos populares, haya apoyado la decisión de la presidenta de la comisión de suspenderlos. En paralelo, estudiará todo el desarrollo de los acontecimientos para depurar responsabilidades.