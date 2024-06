Un excursionista británico salvado por los equipos que buscan a Jay Slater: "No necesitaba ser salvado"

Un excursionista escocés que fue rescatado por equipos de búsqueda del desaparecido de Tenerife Jay Slater ha insistido en que no necesitaba ser salvado. David Larkin, de 51 años, fue encontrado por la policía en un parque desolado cerca de donde se vio por última vez al joven desaparecido, según ha desvelado el medio británico The Sun.

Los oficiales interrumpieron su búsqueda del joven de 19 años después de que los lugareños expresaran preocupación por el excursionista David. La policía dice que David, quien vive en Escocia pero es originario de Irlanda del Norte, estaba "cansado y desorientado" en la zona montañosa, y afirmó que escapó de la muerte tras entrar en una área "difícil" que no era "adecuada para caminar", según dijeron fuentes policiales al periódico inglés The Mirror.

Pero David desmintió la versión de la policía y afirmó que estaba bien cuando lo encontraron. "Puedo decir ahora mismo que no estaba cansado ni desorientado, y no necesitaba ser rescatado", dijo a The Daily Mail. "Creo que hubo muchas cosas que se perdieron en la traducción cuando los equipos de rescate me encontraron y les expliqué que tenía agua, llevaba capas de ropa, tenía mi mochila con comida y soy un excursionista experimentado. Creo que quieren mostrar lo buenos que son, pero definitivamente no necesitaba ser salvado".

Ocurrió este mismo mes

David había estado alojándose en una cabaña de un solo dormitorio cerca de un acantilado desde que llegó a Tenerife a principios de este mes. El excursionista contó cómo vio a los equipos aéreos y pensó que estaban buscando a Jay. "Entré en el cañón y vi los helicópteros buscando y pensé que estaban buscando al chico, pero nunca pensé que acabarían recogiéndome a mí", agregó. "No quiero parecer ingrato, y les agradecí por su preocupación, pero yo estaba bien".

Uno de los tantos carteles que informa de la desaparición de Jay Slater / La Provincia

Decenas de trabajadores de búsqueda y rescate todavía están rastreando el Parque Rural de Teno desde que Jay desapareció hace más de una semana. La búsqueda se ha centrado en el implacable barranco de Masca de 600 metros de altura, conocido por los lugareños como "la tierra mala". El teléfono de Jay emitió su última señal en esa ubicación el 17 de junio.

El aprendiz de albañil Jay, de Lancashire, se dirigió a Masca con dos hombres británicos al final de una rave de tres días a la que voló para asistir en Tenerife. Jay se quedó en el Airbnb alquilado por ellos durante un par de horas antes de intentar regresar a su alojamiento de vacaciones. Hizo una última llamada frenética a su amiga Lucy Law el lunes por la mañana. Jay le dijo a su amiga que estaba perdido en medio de la nada, sin agua y con solo un uno por ciento de batería en su teléfono.

Jay Slater GoFundMe set up by pal Lucy Mae goes £10k OVER target after mum revealed plan to withdraw money pic.twitter.com/GqCdtdmICq — The Sun (@TheSun) June 28, 2024

Operativo de búsqueda

Han pasado once días desde que Jay desapareció en las montañas de la isla española. Unidades especializadas de perros de búsqueda han sido desplegadas desde Madrid para peinar la vasta área, con los nuevos caninos mejor entrenados para rastrear los lugares donde se vio por última vez al adolescente. Mientras tanto, The Sun reveló que la policía británica aún no ha interrogado a los dos misteriosos amigos con los que Jay fue a casa antes de desaparecer la semana pasada. Los turistas fueron interrogados por la policía local en la pequeña casa de campo antes de viajar de regreso al aeropuerto de Luton.

Operativo de búsqueda de Jay Slater / La Provincia

La búsqueda de Jay ha sido exhaustiva, involucrando a la Guardia Civil, bomberos y equipos de rescate de montaña, quienes han estado explorando el desafiante terreno del Parque Rural de Teno. Amigos y familiares de Jay también han viajado a Tenerife para unirse a los esfuerzos de búsqueda, con su madre, Debbie Duncan, expresando su profunda angustia y desesperación.

Llega a Tenerife el detective de Netflix

El ex detective Mark Williams-Thomas, conocido por su programa en Netflix "The Investigator", ha viajado a Tenerife para investigar la desaparición de Jay Slater. Williams-Thomas está decidido a localizar a los dos británicos que compartieron el Airbnb con Jay en Masca, y les ha instado a presentarse para proporcionar información crucial sobre el caso.

El investigador reveló nuevos detalles, indicando que en las primeras horas del 17 de junio, Jay y sus amigos se encontraron con los dos hombres en la zona de bares de Playa de las Américas. Jay fue visto saliendo de un club a las 4:00 de la mañana, aparentemente en buen estado. Posteriormente, se unió a los dos hombres en un coche que se dirigía a Masca, un hecho significativo en la cronología de su desaparición.

Mark Williams-Thomas / La Provincia

Williams-Thomas ha identificado a uno de los hombres y tiene una fotografía del otro, describiéndolos como individuos de entre 30 y 40 años. Aunque estos hombres han hablado con la policía y regresado a Inglaterra, el ex detective insiste en la necesidad de que se presenten voluntariamente, ya que poseen información esencial. Williams-Thomas enfatizó que estas personas son testigos cruciales que pueden responder preguntas importantes sobre la noche de la desaparición de Jay y por qué lo llevaron a un lugar tan remoto.