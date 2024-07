Un camión de basura bloquea el acceso a Lugarejos durante horas

Horas de espera para llegar a la zona de Lugarejos. Un camión de basura ha resbalado sobre la vía debido a la presencia de aceite en la calzada y ha bloqueado el paso hasta este lugar desde Lomo Apolinario. Los habitantes de Lugarejos no han podido ni acceder a sus casas los que estaban fuera ni salir de las mismas con sus vehículos los que estaban dentro.

Debido a los problemas en la vida, un chico sufrió una caída con la moto. Además, un barrendero tuvo que ser atendido debido a un atropello. Un testigo fue testigo de lo que sucedió durante la mañana: "Desde las 8 de la mañana está la calle cortada. No pueden subir ni bajar coches. Después de un poco de limpieza lograron subir un par de coches. Me preguntaron a mí si quería bajar el coche, pero no porque llevo 44 años aquí y sé que esta carretera apenas tocas el freno el coche se desliza", afirma Ayose Rodríguez.

"Dejé mi coche aquí y bajé con otro coche, pero cuando bajaba veo al camión de la basura porque la policía lo autorizó a bajar cuando la carretera tiene el aceite y tiene una pendiente gigantesca. Y el camión nada más tocó freno se deslizó y se estampó contra un edificio", sentenció el testigo, que vio como la policía dejó pasar al camión bajo su responsabilidad.

Desde las ocho de la mañana la situación ha sido tensa, y es que el camión se ha quedado bloqueado en medio de la vía, que ha sido acordonada para evitar el paso de los más atrevidos.

La Provincia

Esto también ha afectado a distintos vehículos de distribución. En el lugar se ha quedado bloqueado sin poder salir de la zona otro camión, en este caso de una empresa distribuidora de agua. Sobre el terreno trabajan numerosos equipos para poder sacar en condiciones de seguridad al camión y restablecer la normalidad en este lugar.