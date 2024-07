El desaparecido de Tenerife "huyó asustado tras admitir haber robado un Rolex de 14.000 euros"

Jay Slater, de 19 años, dejó el Airbnb en el que se encontraba con dos hombres sintiéndose "asustado" tras admitir haber robado un Rolex, según afirma el investigador Mark Williams-Thomas. El joven, que había estado en una rave toda la noche en Playa de las Américas, se dirigió al norte hacia el Airbnb en el pueblo de Masca en las primeras horas del pasado 17 de junio. Durante el trayecto, Jay publicó un Snapchat diciendo que había tomado un Rolex de 12.000 libras -unos 14.000 euros al cambio- de una persona desconocida.

Mark Williams-Thomas, exdetective que trabajó en el caso de Madeleine McCann, indicó que Jay no quería regresar al lugar donde se hospedaba en el noroeste de Tenerife, a pesar de tener poca batería en su teléfono. Jay salió de la propiedad a las 07:30 de la mañana y publicó dos fotos desde allí en la red social de Snapchat.

El domingo, la policía canceló su búsqueda del turista británico, pero en un nuevo desarrollo, dos agentes de paisano fueron enviados a la propiedad a las 11.00 del lunes. Un agente dijo a MailOnline dijo que "me temo que no puedo decirte nada sobre la investigación ni nuestra búsqueda en el interior. Si quieres detalles, habla con la sede central".

El inspector Mark Williams-Thomas / La Provincia

Circunstancias

Jay fue visto por última vez alrededor de las 08.00 horas del 17 de junio por la propietaria del Airbnb, quien dijo que Jay le preguntó cuándo salía la próxima guagua a Los Cristianos. Decidió partir a pie de regreso a su alojamiento, enfrentándose a una caminata de 11 horas. Durante su caminata, Jay tuvo contacto con amigos a través de las redes sociales, incluyendo una llamada frenética a las 8:50 am en la que le dijo a su amiga Lucy que estaba en "medio de la nada" sin agua y con solo un 1% de batería en su teléfono.

Uno de los tantos carteles que informa de la desaparición de Jay Slater / La Provincia

Williams-Thomas afirmó que Jay salió de la propiedad sintiéndose asustado y que no quería regresar, a pesar de que hubiera sido lo más sensato para recargar su teléfono y obtener agua. Los dos hombres que estaban con Jay en las últimas horas antes de su desaparición hablaron con la policía en la isla antes de regresar al Reino Unido y han sido considerados "no relevantes" para la investigación por la policía española.

Declaraciones

La madre de Jay, Debbie Duncan, instó a la policía a no "rendirse con Jay" y expresó su devastación por la desaparición de su hijo. En una declaración, Debbie dijo a The Sun que "Jay es un chico normal que está en su tercer año de aprendizaje, y es un joven muy popular con un gran círculo de amigos. Somos una familia muy unida y estamos absolutamente devastados por su desaparición. Las palabras no pueden describir el dolor y la agonía que estamos experimentando".

Infografía de la prensa británica con todas las claves de búsqueda de Jay Slater / La Provincia

El martes, dos agentes de paisano registraron nuevamente el Airbnb. La familia de Jay continúa buscando respuestas y se han mantenido en contacto constante con la policía, aunque se sienten "desconcertados" por la decisión de detener la búsqueda. Amigos y familiares siguen trabajando incansablemente para encontrar a Jay y mantener el caso vivo en la opinión pública.

La familia, desesperada

La madre de Jay Slater, el joven británico desaparecido en Tenerife hace casi tres semanas, ha dicho este miércoles que se encuentran "devastados" por la situación pero piden que la investigación siga abierta y que no haya "obstáculos" por parte de los medios de comunicación.

"Jay es un tipo normal que está en su tercer año de aprendizaje, y es un joven muy popular con un gran círculo de amigos. Somos una familia muy unida y estamos absolutamente devastados por su desaparición. Las palabras no pueden describir el dolor y la agonía que estamos experimentando. Él es nuestro hermoso niño con toda su vida por delante y solo queremos encontrarlo", señala Debbie Duncan en un comunicado remitido a través de la asociación LBT Global.

Operativo de búsqueda de Jay Slater en Tenerife / La Provincia

En la misiva detalla que no tienen "ninguna información" sobre su paradero tras una búsqueda durante 12 días por parte de la Guardia Civil en la zona de Masca, donde se localizó su última llamada de teléfono, y aunque la labor sobre el terreno se ha dado por finalizada tras la 'macrobúsqueda' del pasado sábado, se "sigue investigando" por qué el joven llegado a Teno, tan lejos del apartamento donde se hospedaba con un amigo en el sur de la isla, adonde había viajado para pasar las vacaciones y asistir a un festival de música.

En esa línea, ha mostrado su "sincero agradecimiento" a las autoridades españolas que siguen las líneas de investigación abierta y ruegan respeto a su "privacidad" para que la Guardia Civil prosigan con su trabajo.

"Somos conscientes de las teorías de conspiración y la especulación en las redes sociales y algunos sitios web, y sólo podemos describir esto como vil, los comentarios negativos son extremadamente angustiantes para nuestra familia. También abrazamos el amor y el apoyo que hemos recibido de todo el mundo", recoge la carta.