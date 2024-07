Nueva pista del desaparecido de Tenerife: encuentran unas gafas de sol donde se vio a Jay Slater por última vez

La Policía Nacional ha vuelto a registrar el apartamento donde Jay Slater se hospedó antes de desaparecer en Tenerife hace más de dos semanas, según ha revelado el medio británico MailOnline. El joven de 19 años regresó a la remota cabaña en el pueblo de Masca con dos hombres británicos en las primeras horas del lunes 17 de junio, después de una fiesta en Playa de las Américas.

Slater, originario de Oswaldtwistle, del condado de Lancashire, dejó la propiedad a las 7:30 horas y publicó dos fotos desde allí en Snapchat. El domingo, la policía canceló dramáticamente su búsqueda del turista británico, pero en un nuevo giro de los acontecimientos, dos agentes de paisano fueron enviados a la propiedad a las 11.00 del pasado lunes, 1 de junio, según han revelado fuentes cercanas al caso.

Un agente al salir de la propiedad dijo al citado medio que "me temo que no puedo decirte nada sobre la investigación ni nuestra búsqueda en el interior. Si quieres detalles, habla con la sede central, no tengo permitido hablar contigo. Mi colega y yo somos de la policía judicial y estamos realizando nuestro propio trabajo".

Un vecino que vio a los dos agentes llegar comentó que "llegaron alrededor de las 9.00 y pasaron casi dos horas dentro. Obtuvieron la llave del propietario. Pensé que ya había sido registrado, pero no lo sé con certeza. La habitación ha sido retirada del mercado y no está disponible para reservar, eso es todo lo que sé."

Investigación

El hecho de que la propiedad haya sido registrada nuevamente más de dos semanas después de que Jay estuvo allí, suscitará preguntas sobre cómo "están manejando los españoles la investigación", se preguntan las fuerzas británicas según ha recogido The Sun. Esto ocurre después de que el exsargento de la policía metropolitana, David Wettone, dijo a MailOnline que "esperaba que la propiedad hubiera sido asegurada para obtener pruebas, ya que una vez que las pruebas se pierden, se pierden".

Vivivenda vacacional donde se hospedó Jay Slater / LP/DLP

Poco se sabe sobre los dos hombres, aparte de que tienen entre 30 y 40 años y han sido interrogados por la policía española y se les ha permitido regresar al Reino Unido. Uno es conocido por el apodo de Johnny Vegas y el otro es descrito como un hombre de 1,83 metros, corpulento y con cabello corto y oscuro. Fue visto con una pulsera naranja, pero se sabe poco más sobre el otro sospechoso.

Los hombres solo estuvieron en Tenerife un par de días antes de viajar de regreso. La familia de Jay se sorprendió de que se les haya permitido regresar al Reino Unido.

Declaraciones

El sábado, Cipriano Martín, jefe de la unidad de rescate de montaña Greim de la Guardia Civil, dijo que "se ha hablado con esos hombres y no tienen ninguna relevancia en absoluto para el caso." Wettone sugirió que las autoridades de Tenerife deberían aceptar una oferta de ayuda de la policía de Lancashire, de donde es originario el desaparecido.

Después de que la policía oficialmente terminó la búsqueda del adolescente, la madre, Debbie Duncan, instó a la policía a no "rendirse con Jay", según una fuente familiar.

Los padres de Jay Slater están desde el primer día de búsqueda en Tenerife / LP/ DLP

El investigador de televisión Mark Williams-Thomas reveló que la familia de Jay está siendo objetivo de falsas "demandas de rescate". Voló a Tenerife la semana pasada para ayudar con la búsqueda, escribió en X, anteriormente conocido como Twitter: "Se ha creado mucho contenido falso en el caso de Jay Slater: chats falsos, mensajes, fotos. Es un mundo muy diferente en el que vivimos hoy con las redes sociales y los detectives en línea."

Family of missing Jay Slater release statement & photograph . pic.twitter.com/vNQQj0yjNs — Mark Williams-Thomas (@mwilliamsthomas) July 2, 2024

En las primeras etapas de la búsqueda, Debbie dijo que pensaba que Jay había sido "tomado contra su voluntad", mientras que la última persona con la que habló - Lucy Mae Law - también expresó temores de secuestro.

Williams-Thomas, quien también expuso los crímenes de Jimmy Savile y trabajó en el caso de Madeleine McCann, dijo que ha "podido hablar con testigos importantes" y tiene una "imagen muy detallada de los movimientos de Jay" antes de su desaparición.

Nuevas claves

El detective aficionado y alpinista Paul Arnott, quien ha estado ayudando a la familia de Jay desde que la policía detuvo su investigación, dijo a MailOnline que encontró unas gafas de sol similares a las que Jay fue visto por última vez usando, cerca de donde su teléfono móvil dio su última señal.

Una fuente familiar dijo a The Mirror que "la familia quiere asegurarse de que la policía no se está rindiendo con Jay. Están en contacto constante con ellos sobre el caso." Las gafas de sol fueron entregadas a la familia por Chris Pennington, de 43 años, ex reservista del ejército británico que sirvió en Irak.

Arnott canceló una recaudación de fondos benéfica para volar a Tenerife la semana pasada y unirse a la operación de búsqueda y rescate. Ha estado compartiendo clips en TikTok de su propia operación de búsqueda y cuenta con el respaldo de la familia de Jay.

Infografía de la prensa británica con todas las claves de búsqueda de Jay Slater / La Provincia

Hablando en ITV's This Morning, dijo que "la policía dice que ha buscado en todas partes, pero no estoy contento con eso. Si hubieran buscado en todas partes, lo habrían encontrado, pero no lo han hecho y estoy convencido de que está en esa montaña."

Mientras tanto, un amigo de la familia dijo a The Times que los Slaters estaban "no sabían nada" sobre los próximos pasos de la investigación. Autoridades españolas han dicho que no hay "evidencia actual de criminalidad" en el caso de Jay Slater.

Mark Williams-Thomas instó a la familia a usar las 45.000 libras recaudadas en donaciones de GoFundMe para contratar "expertos" para ayudar a encontrarlo. "Aunque la búsqueda policial en las montañas y alrededor de Masca ha concluido, la investigación policial sobre la desaparición de Jay Slater sigue en curso," dijo.

La investigación judicial sigue abierta y la policía mantiene todas las líneas de investigación abiertas, asegurando a la familia que no están renunciando a encontrar a Jay.