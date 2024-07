Fayna Bethencourt habla alto y claro: "Carlos va a morir matando, seguirá yendo a por mí"

Carlos Navarro, conocido popularmente como 'El Yoyas', ingresó el pasado miércoles 26 de junio en la prisión de Brians 1 (Barcelona) para cumplir una sentencia de 5 años y 8 meses por maltrato habitual, lesiones, amenazas leves y vejaciones contra su exesposa Fayna Bethencourt, también exconcursante del reality show Gran Hermano.

Tras casi dos años de angustia, Fayna Bethencourt ha compartido sus sentimientos en una exclusiva con la revista Lecturas, donde admite sentirse "aliviada" pero aún inquieta por la situación de su expareja. "He entrado en un shock emocional", confiesa Bethencourt, quien revela estar luchando con ansiedad crónica como secuela de los abusos sufridos.

"Este pico de ansiedad tan bestial ha sido por tantas emociones retenidas. Me dio un ataque de pánico, tenía la mandíbula sellada, me quedé como paralizada. No podía ni hablar, aprietas tanto la mandíbula de la misma ansiedad... Hoy me duele la cara. Se me vino todo encima", admite Fayna.

La detención de 'El Yoyas'

La noticia de la detención de Carlos Navarro llegó a Fayna en la madrugada, despertándola con un llamado de la policía. "Hacia las cinco y media de la mañana sonó el teléfono. El policía se identificó y me dijo: 'hemos arrestado a Carlos Navarro'", explica Bethencourt. Aunque siente que se ha hecho justicia, asegura que su pesadilla no ha terminado.

Carlos Navarro, conocido como el 'Yoyas'. / TELECINCO

"Se ha hecho justicia, pero no tengo la sensación de que sea el fin de la historia, con él desgraciadamente nunca lo es. Sé que igual que tenía la cara dura de hablar cuando estaba escondido, ahora va a escupir veneno contra mí. Va a morir matando. Seguirá yendo a por mí…", declara Fayna con preocupación.

El impacto del maltrato

Fayna Bethencourt, que reside en Canarias, reflexiona sobre cómo la distancia geográfica ha influido en su seguridad y bienestar. "Si llego a vivir en la península, probablemente estaría mucho peor de lo que estoy... o no estaría", comenta, subrayando la gravedad de la situación que ha vivido.

Fayna Bethencourt. / Telecinco

A pesar de los desafíos y el dolor, Fayna se muestra resiliente. "Siempre me levanto", asegura, destacando su determinación para seguir adelante a pesar de las dificultades.