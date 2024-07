El abogado de El Yoyas, despedido: "La familia estaba disgustada por mis intervenciones y porque no había atacado a Fayna"

Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas', ha despedido a su abogado Esteban Gómez, según ha informado el propio letrado a 20minutos. Navarro, condenado por maltrato continuado contra su exmujer Fayna Bethencourt, tomó esta decisión mientras Gómez preparaba un recurso para el Tribunal Constitucional.

Esteban Gómez recibió la noticia a través de un correo electrónico de un despacho que solicitaba que dejara de ser el abogado de Navarro. Tras pedir la autorización firmada de su defendido, el documento llegó a los cinco minutos. "Me he quedado sin cliente. La familia estaba disgustada por mis intervenciones y porque yo no había atacado a Fayna. Hay una sentencia firme y yo soy un profesional", explicó Gómez.

El abogado expresó su disgusto por la situación y destacó que había trabajado en el caso como si fuera un abogado de oficio, descubriendo detalles cruciales en el relato de los hechos que, según él, podrían favorecer a su cliente en el recurso constitucional.

Detención y condena

Carlos Navarro fue detenido el 27 de junio en la localidad catalana de l'Anoia, tras haber estado 19 meses huido de la justicia. En abril de 2021, Navarro fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por violencia de género contra Fayna Bethencourt y maltrato a sus dos hijos menores.

Carlos Navarro 'El Yoyas. / SUCESOS

Tras su detención, Navarro ingresó en la cárcel de Brians 1 de Barcelona. Gómez, en declaraciones previas a su despido, había afirmado que la fuga de Navarro complicaría su situación legal, prolongando su tiempo en prisión y retrasando cualquier permiso de salida.

Reacción de Fayna Bethencourt

Fayna Bethencourt, quien también participó en Gran Hermano, expresó su alivio tras la detención de Navarro. En una entrevista con 20minutos, Bethencourt afirmó: "Estoy muy feliz. Es una supernoticia, pero la verdad es que tengo que asimilarlo porque estoy sin dormir y no puedo pensar bien".

Carlos Navarro y Fayna Bethencourt, en una imagen del 2003. / La Provincia

Bethencourt agradeció las muestras de apoyo recibidas y reconoció que Navarro fue el "ser" que más miedo le había hecho pasar en la vida. "He llegado a tener pánico. Por suerte, hay un proceso psicológico muy importante que me ha ayudado a dejar atrás el miedo", confesó.