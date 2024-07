Uno de los "hombres misteriosos" en el caso del desaparecido de Tenerife: "Dejé que se quedara en mi casa porque no tenía otro lugar a donde ir"

Cada día que pasa se eleva la incertidumbre y la desesperación para la familia y los amigos de Jay Slater, el joven británico desaparecido en Tenerife. La noticia y la evolución de la investigación es muy seguida en Reino Unido, donde los medios británicos han revelado la identidad de "uno de los hombres misteriosos" que estuvieron con Slater justo antes de su desaparición. Según ha desvelado The Sun uno de ellos es Ayub Qassim, un británico de 31 años. En el citado medio insiste que "salió de la casa con vida".

Había invitado a Jay su apartamento después de la rave, horas antes de que desapareciera el pasado 17 de junio."El único comentario que tengo que hacer es que Jay llegó a la casa vivo y salió de la casa vivo. Le dejé quedarse en mi casa porque no tenía otro lugar adonde ir, sus amigos lo habían abandonado", reveló a MailOnline.

Insistió en que no tuvo ninguna discusión con él y, que, incluso le dio una manta para dormir. "Si me hubiera peleado con él, ¿vendría siquiera a mi casa? No hubo problemas. Has visto las últimas imágenes de él con su manta roja alrededor", afirmó.

Ayub Qassim estuvo condenado por narcotráfico / La Provincia

El DailyMail, en una información, notifica que Qassim entró en prisión hace nueve años por ser el "cerebro detrás de una operación sofisticada de narcotráfico en Gales". "Estoy haciendo un favor y ahora mi cara está por todas las noticias. Es un poco loco. No he hecho nada", afirma el hombre.

Ya ha hablado con los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que llevan el caso, al igual que otro amigo el cual no ha sido identificado. Las fuerzas policiales los ha considerado como "irrevelantes" en la investigación.

Las primeras vacaciones sin su familia

Jay dejó el inmueble alrededor de las 7:30 horas para tomar una guagua de regreso al apartamento donde se hospedaba. Un testigo dijo que le preguntó cuándo salía el siguiente transporte, y al informarle que no sería hasta las 10.00, se cree que intentó caminar las 11 horas de regreso.

El pasado fin de semana hubo un macrooperativo de búsqueda / La Provincia

El joven disfrutaba de las primeras vacaciones sin su familia cuando desapareció. El británico no ha sido visto ni oído desde que llamó a su amiga Lucy a las 8:50 horas para decirle que estaba perdido, necesitaba agua y que su teléfono tenía poca batería.

Búsqueda

El padre, Warren Slater, cuestionó por qué su hijo terminó en un lugar tan remoto como es el pueblo de Masca con “dos hombres adultos” horas antes de desaparecer. Warren, quien busca a su hijo a diario en un estrecho barranco cerca del donde fue visto por última vez, agregó que la policía no está informando mucho a la familia sobre su investigación.

Además, expresó su frustración y enojo porque no se ha hecho más para encontrar a su hijo. "He pasado la etapa de la tristeza y estoy enfadado, si eso tiene sentido. Estoy enojado porque no ha pasado nada", sentenció.

La familia y los amigos se han comprometido a seguir buscando en el parque Rural de Teno en la isla de Tenerife con la esperanza de encontrarlo.

La madre, Debbie Duncan, en una declaración emotiva, dijo: "Jay es un chico normal que está en su tercer año de aprendizaje -estudia albañilería-, y es un joven muy popular con un gran círculo de amigos. Somos una familia muy unida y estamos absolutamente devastados por su desaparición. Las palabras no pueden describir el dolor y la agonía que estamos experimentando. Es nuestro hermoso niño con toda su vida por delante y solo queremos encontrarlo."