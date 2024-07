El viaje en ferri de un grupo criminal para robar artículos de marca en centros comerciales de Gran Canaria

Tres compinches –a los que los investigadores catalogan de grupo criminal– decidieron viajar en abril desde Tenerife a Gran Canaria. Lo hicieron en ferri, con un coche de alquiler a bordo para moverse rápido por la Isla, y solo tenían un objetivo: conseguir robar durante ese día la mayor cantidad posible de prendas de marca antes de regresar a Santa Cruz de Tenerife, lugar en el que residen. Centro comercial Las Arenas, establecimientos de Mesa y López, Las Terrazas... No dejaron casi grandes almacenes sin recorrer. Pero a su regreso al Puerto de la Luz fueron sorprendidos por la Guardia Civil y no pudieron explicar la procedencia de los objetos que trataban de esconder en el maletero.

Tras meses de investigación, los agentes han podido acreditar –mediante el visionado de horas y horas de imágenes captadas por las cámaras de seguridad– el robo en al menos nueve comercios de Gran Canaria de objetos por valor de 5.000 euros.

Los hechos investigados ocurrieron el 27 de abril. La Guardia Civil del Puerto de La Luz, en coordinación con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, detectó a tres personas –dos mujeres y un hombre– en el control de embarque de vehículos del ferri en actitud sospechosa. Al hacer una rápida revisión desde el exterior, vieron cómo del portabultos sobresalían varias prendas de ropa, por lo que preguntaron a los viajeros la procedencia. Iban en un coche de alquiler y sus respuestas fueron inconexas. La pericia de los agentes les hizo sospechar que algo ocultaban.

Decidieron identificarlos en el control preventivo de pasajeros y les ordenaron abrir el maletero del coche. Allí guardaban gran cantidad de productos, prendas de vestir y complementos de marcas conocidas con su etiquetado original. Pero no llevaban ni una factura de los enseres.

Captados por las cámaras

Los tres ocupantes no fueron capaces de acreditar la propiedad de los artículos, sostiene la Guardia Civil. Había perfumes, ropa, gafas de sol y bolsos de marca que se intervinieron. En ese instante comenzó la investigación. Gracias a la revisión de cámaras y las comprobaciones realizadas, se descubrió que el grupo había actuado en al menos nueve comercios localizados en el centro comercial Las Arenas, la zona de Mesa y López y el centro comercial Las Terrazas, en Telde.

Las cámaras no dejaron lugar a dudas, ya que los tres implicados fueron captados robando por los dispositivos de seguridad de los establecimientos. Se les acusa de un delito continuado de hurto y pertenencia a grupo criminal al ejecutar cada uno de los relacionados actos propios de esta tipología delictiva. Una vez recepcionadas las denuncias, la Guardia Civil comprobó que los objetos alcanzaban los 4.967 euros.

«Algunos de los establecimientos no se habían dado cuenta de los robos, se enteraron a raíz de la presencia de los investigadores en la tienda», explican a este diario fuentes cercanas a la investigación: «Todavía no habían realizado los inventarios y no habían echado en falta los objetos. Ha sido un trabajo minucioso de revisión de cámaras».