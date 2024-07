Una camarera de la discoteca de la última noche de fiesta de Jay Slater: "Le dí agua porque no lo veía bien"

"Una camarera que trabajaba en el club donde Jay Slater estuvo de fiesta la noche antes de desaparecer ha declarado que el joven de 19 años se veía tan mal que le dio agua gratis. El británico fue visto en un vídeo tambaleándose después de caer en la discoteca Papagayo en Playa de las Américas, en el sur de Tenerife.

La empleada del conocido local de fiesta relató cómo vio al desaparecido "dando tumbos" en la medianoche del pasado junio. "Recuerdo a Jay porque estaba inestable en sus pies", dijo al medio británico The Sun. "Le di agua gratis porque no se veía bien", añadió.

Los asistentes a la discoteca suelen pagar tres euros por una botella de agua en el citado club, que se encuentra en la famosa zona de fiesta de Tenerife, que suele estar llena de turistas.

Papagayo Beach Club / La Provincia

Un vídeo, que ha circulado por las distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, muestra a varios jóvenes girando la cabeza hacia Jay, quien parecía estar en el suelo. Luego, se le vio levantarse con la camisa colgando alrededor de su cuello, aparentemente tambaleándose.

La camarera, quien habría sido una de las últimas personas en verlo antes de su desaparición, dijo que se sintió triste cuando se dio cuenta de que estaba desaparecido. "Lo recordé, mi novio me llamó en la mañana y me dijo que estaba desaparecido. Reconocí su foto de inmediato", añadió. "Me siento muy triste, me toca muy de cerca ya que tengo su misma edad. Siento mucho por su familia."

Latest update on the disappearance of Jay Slater in Tenerife : New intelligence passed to the police . pic.twitter.com/dlwrmIKKD9 — Mark Williams-Thomas (@mwilliamsthomas) July 12, 2024

Masca

Después de estar de fiesta hasta altas horas de la madrugada como parte del festival de música rave NRG, Jay viajó en un coche de alquiler con dos hombres británicos hasta Masca, a aproximadamente una hora de distancia.

Compartió un último Snapchat desde los escalones del remoto alojamiento a las 07:30 de la mañana, mostrando un cigarrillo en su mano. Al joven le dijeron que había guaguas dos horas después de su salida, por lo que comenzó a caminar las 11 horas de regreso a su alojamiento de vacaciones, que estaba a 10 minutos del sitio donde había estado de fiesta la noche anterior.

Jay Slater, de fiesta con sus amigos en un festival / La Provincia

Hizo una última llamada a su amiga Lucy Law, con quien estaba de vacaciones, a las 08:50 horas para decir que estaba perdido, necesitaba agua y solo tenía un uno por ciento de batería en su teléfono. Desde entonces no se ha sabido nada del joven después de casi cuatro semanas.

Se marchó asustado

El ex policía Mark Williams-Thomas dijo que Jay dejó el apartamento donde pasó la noche "asustado" y se negó a regresar cuando sus amigos lo alentaron a hacerlo para poder cargar su teléfono.

El investigador, quien ha estado investigando el caso de manera no oficial, reveló al Daily Mail que "ahora sabemos que Jay tomó ciertas acciones mientras estaba en el apartamento de alquiler vacacional porque estaba preocupado por su propia seguridad. Esto fue poco antes de decidir irse".

Gráfico explicativo en los medios ingleses sobre el caso de Jay Slater. / LA PROVINCIA

"En los últimos días, he recibido una información significativa nueva que he compartido tanto con la policía británica como con la española. Esto proporciona algo de claridad sobre por qué Jay se fue apresuradamente y no quiso regresar al alquiler aunque su teléfono estaba a punto de quedarse sin batería", prosiguió.

La policía no ha descubierto -por el momento- que hayan "terceras personas involucradas" en la desaparición de Jay, pero mantienen varias líneas de investigación abiertas. La Policía Nacional dio por terminada la búsqueda oficial hace casi dos semanas, pero continúan investigando nueva información o pistas.

No han considerado a Jay como "desaparecido y presuntamente muerto"

Mientras tanto, la desesperada familia intenta asegurar una base permanente en Tenerife después de prometer permanecer en la isla "indefinidamente" hasta encontrarlo.

El padre, Warren Slater, y la madre, Debbie Duncan, se sintieron "sorprendidos" cuando la policía abandonó abruptamente la búsqueda de Jay. Pero insistieron en que continuarían la búsqueda ellos mismos junto con un pequeño grupo de voluntarios hasta obtener respuestas.

Ayub Qassim, también conocido como 'Jonny Vegas' fue de los últimos en ver a Jay / La Provincia

Su familia, incluido su hermano mayor Zak, de 24 años de edad, viajó "frenéticamente" a la isla después de enterarse de que el joven había desaparecido. Han estado alojados en un hotel, pero The Sun informó que ahora buscan un lugar más permanente.

Una fuente familiar dijo a The Telegraph que “los padres de Jay no tienen intención de dejar Tenerife hasta que sepan qué le ha pasado a su hijo. Están pasando por un infierno cada día, pero sienten que al menos estando en la isla pueden hacer un esfuerzo. Su mayor temor es volver a casa y que Jay sea olvidado de repente, y se convierta en una estadística más de personas desaparecidas. Por eso están buscando un lugar donde puedan establecerse a largo plazo para coordinar la búsqueda y trabajar desde allí"."