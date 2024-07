El caso del británico desaparecido en Tenerife hace 20 años que coincide con el de Jay Slater

La hermana de un británico que desapareció en Tenerife hace casi exactamente 20 años antes que Jay Slater ha contado cómo les advirtieron sobre el lado oscuro de la isla. Kevin Ainley, de 24 años en ese momento, desapareció sin dejar rastro el 14 de junio de 2004, y su familia afligida nunca ha tenido respuestas. Inquietantemente, Jay, de 19 años, desapareció casi exactamente dos décadas después, el 17 de junio. Ambos jóvenes tenían toda su vida por delante y ambos desaparecieron mientras Inglaterra jugaba en la Eurocopa.

Jay desapareció la mañana después de que los 'Three Lions' vencieran a Serbia (1-0) en su camino a la final, mientras que Kevin desapareció después de que Inglaterra perdiera contra Francia (2-1) en la competición disputada en Portugal. Los dos hombres también eran de Lancashire, con Kevin siendo de Fleetwood, a poco más de 60 kilómetros del hogar de Jay en Oswaldtwistle.

Las similitudes entre ambos casos son difíciles de ignorar, y The Sun reveló anteriormente que Tenerife ha sido nombrado como el "peor lugar" para desaparecer en España. Según la organización de búsqueda SOS Desaparecidos, 82 personas siguen desaparecidas en las Islas Canarias.

La familia de Kevin comprende la agonía que enfrenta la familia de Jay y la lucha por obtener respuestas que alivien su dolor. Hablando con el citado medio británico mientras la búsqueda del joven de 19 años entra en su cuarta semana, la familia de Kevin también reveló el lado oscuro de la isla. Durante la búsqueda, les advirtieron sobre la corrupción y el crimen, e incluso les recomendaron no volar para unirse a la búsqueda por considerarlo peligroso.

Gemma Brooke, hermana del desaparecido, dijo a The Daily Mail que la desaparición de Jay "es muy similar, el hecho de que también sea vigésimo aniversario de Kevin, y que se estén jugando las Eurocopas. Es desgarrador ver esto. La isla es un lugar muy peligroso".

Era de un pueblo cercano al de Jay

Kevin, de Fleetwood, se mudó a la isla en febrero de 2004 para trabajar en pubs y bares en Playa de las Américas. Pero cuatro meses después, su familia recibió una llamada de un hombre diciendo que estaba preocupado porque algo le había pasado. "Nos dijo que había estado desaparecido durante una semana. Esto fue el comienzo de nuestra pesadilla", afirmó.

"Mamá fue a la comisaría para denunciar su desaparición. No sabíamos qué hacer, esperábamos que simplemente apareciera. Nunca esperábamos estar aquí 20 años después", añadió.

Fue visto por última vez caminando en dirección a un bar llamado Sportsman en una zona de Playa de las Américas conocida como "The Patch". Había ido a almorzar con un amigo en un restaurante buffet chino llamado Merlins.

El joven Jay también fue visto por última vez caminando en la isla. Intentaba regresar a su hotel después de ir a un apartamento en Masca con dos "nuevos amigos" después de una noche de fiesta en Playa de las Américas.

Fue denunciado como desaparecido por su amiga Lucy Mae Law después de que emprendió una caminata peligrosa de 11 horas a través de un terreno rocoso. Jay, angustiado, hizo una última llamada a su amiga para decirle que estaba perdido, necesitaba agua y solo tenía un uno por ciento de batería en su teléfono.

Esto provocó un macrooperativo de búsqueda que involucró drones, perros rastreadores y helicópteros, pero no se encontró rastro del joven. Los padres, Debbie Duncan y Warren Slater, se sintieron "sorprendidos" cuando la búsqueda se detuvo después de menos de dos semanas. Ambos criticaron la operación de búsqueda y afirmó que "todo apesta".

Críticas a la policía

Gemma comentó que la búsqueda de su hermano careció de esfuerzo hace dos décadas. "La policía en Tenerife no parecía interesada, no se organizó ninguna partida de búsqueda, no hubo contacto con nosotros como su familia. Es como si su vida no significara nada, pero para nosotros como familia lo significa todo".

"No lo buscaron como lo han hecho con Jay Slater. Y hace 20 años no había redes sociales como hoy. Kevin nunca recibió la publicidad que merecía", se sinceró.

La familia de Jay ha suplicado a la policía británica que se involucre en la investigación de su desaparición. Pero la policía local dijo nuevamente esta semana que no podrían ayudar sin una invitación de las autoridades españolas.

Gemma contó cómo la policía también dificultó que sus homólogos británicos ayudaran a buscar a Kevin. "La policía en Tenerife no parecía preocupada. No hicieron ningún intento de buscarlo y, de hecho, dificultaron la investigación de la policía británica ya que estaba fuera de nuestra jurisdicción. Con poco apoyo de las autoridades españolas, aproximadamente 18 meses después, permitieron a la policía británica 48 horas en la isla para investigar y verificar el ADN contra varios cuerpos no identificados. Ninguno de estos era Kevin. Nos aconsejaron que era un lugar inseguro, con una corrupción y un crimen extremadamente altos. Nos recomendaron no visitar la isla ni buscarlo ya que podríamos ponernos en peligro".

Gemma dijo que su familia cree que Kevin ya no está vivo, ya que todas sus pertenencias se encontraron en su apartamento. Pero agregó que el tormento de no saber qué le sucedió a su querido hermano ha dejado a su familia en agonía durante 20 años. "Es indescriptible el dolor que sentimos. ¿Cómo puede simplemente desaparecer? Es tan fuera de su carácter y sabemos que no nos haría esto. Somos extremadamente unidos como familia, siempre hemos estado juntos, y él está desaparecido", dijo a The Telegraph.

Hackeo a la cuenta de Instagram

A pesar de la la policía ha confirmado que no ha sido considerado "desaparecido y presuntamente muerto" todavía, las redes sociales han estado llenas de "afirmaciones salvajes y detectives de sillón sin sentido que difunden teorías conspirativas" sobre la desaparición de Slater.

La familia también ha sido "acosada por trolls distorsionados" que han atacado su cuenta de Instagram. Su página, que ahora tiene más de 70.000 seguidores, esta semana tenía la palabra “Recordando” encima de su nombre.

Al hacer clic en ella, aparecía una nota diciendo: “Recordando a Jay Slater. Esta cuenta ha sido conmemorada.Las cuentas conmemoradas son lugares para recordar y celebrar la vida de alguien después de su fallecimiento.”

Fue la última acción retorcida de algunos internautas sin corazón, causando más dolor a la familia y amigos de Jay, que espera que aún esté vivo.