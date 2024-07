Los vándalos causan destrozos en un tanatorio de Lanzarote

El Gobierno de Teguise ha sido capaz de dar respuesta y de resolver en muy poco tiempo las consecuencias provocadas por el insólito acto vandálico que se realizó contra la entrada del Tanatorio Municipal en la madrugada del viernes al sábado.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, declaró "desde el Ayuntamiento de Teguise condenamos enérgicamente este acto vandálico y estamos trabajando con las fuerzas de seguridad para identificar a los responsables".

Independientemente de la investigación que se ha abierto para dar con los responsables del suceso, lo cierto es que algún desconocido decidió destrozar la puerta de entrada de un lugar que es sagrado y de especial sensibilidad para los vecinos, nada menos que el sitio en el que van a dar el último adiós a sus seres queridos.

La voz de alarma la dieron unos vecinos que acudían a la preparación de la despedida de un ser querido, después de tomar el relevo a otra familia que unas horas antes había estado antes allí para compartir un rato importante con uno de los suyos. Tras avisar de madrugada a los responsables municipales, inmediatamente se puso manos a la obra el concejal de Vías y Obras, Eugenio Robayna, quien habilitó el operativo para evitar que la gente que iba a llegar en unos instantes al velatorio se llevara esa impresión del recinto.

Un arreglo provisional

Los trabajadores del departamento del Ayuntamiento actuaron con la misma velocidad y diligencia que el concejal, logrando que de forma provisional quedara arreglada la principal puerta de acceso al Tanatorio. Algo realmente que sorprendió incluso a la gente que estaba allí, que agradeció el gesto y la velocidad con la que se actuó.

El concejal responsable de las obras municipales expresó su sorpresa y su malestar por lo sucedido, no siendo muy habitual que los actos vandálicos se dirijan hacia un lugar tan sagrado como es un tanatorio. "Estoy realmente molesto, la verdad. No entra en mi cabeza ni en la de nadie con un poquito de educación y corazón hacer algo así. No es lógico que alguien, por razones que no alcanzo a comprender, entienda que es una buena idea destrozar la puerta de un lugar así", subrayó visiblemente enfadado Eugenio Robayna.

"También quiero agradecer a los trabajadores de este departamento su predisposición siempre para resolver cualquier problema que surge, especialmente el que ha afectado a este lugar. Ellos, como yo, sabían que los vecinos que iban a velar a su ser querido este sábado no se merecían entrar en unas instalaciones cuya puerta de entrada estaba totalmente destruida", narró el concejal.

Eugenio Robayna, además, resaltó que el arreglo que se ha hecho es lógicamente un parche que el Ayuntamiento ha puesto para poder salir del paso este fin de semana, emplazando a la gente a que sepa que se hará una reparación en condiciones de toda la puerta de entrada al Tanatorio Municipal de Teguise.

El velatorio está situado a pocos metros de las dependencias de la Policía Local en la Villa de Teguise.