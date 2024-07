Un robo en la playa, una pelea y un correo electrónico a su madre: la desaparición de un británico que recuerda al de Jay Slater

El misterio rodea la desaparición de un joven abogado británico Ben Ross, quien desapareció en Mallorca hace nueve días tras un presunto robo en la playa, una pelea con sus compañeros de piso y un 'correo electrónico peculiar' que envió a su madre. Un caso que ha causado revuelo en Reino Unido y recuerda al vivido con Jay Slater.

El joven de 26 años, originario de Wigan, fue visto por última vez el pasado 10 de julio. Ross se había mudado a la soleada isla en junio para trabajar en un empleo temporal durante el verano.

Según su madre, Felix Robinson, fue víctima de un robo en la playa el 6 de julio, durante el cual le robaron su teléfono, llaves y cartera mientras nadaba en el mar. Poco antes de su desaparición, tuvo una discusión con sus compañeros de piso.

Felix reveló al medio Manchester Evening News que estaba tratando de organizar una transferencia bancaria para apoyar a su hijo cuando Ben le envió un 'correo electrónico peculiar' el 10 de julio, diciéndole que 'no estaba en un buen lugar'.

La policía ha lanzado una búsqueda frenética de Ben, y Felix planea volar a Mallorca para ayudar, subrayando que su hijo tiene antecedentes de problemas de salud mental.

"Como cualquier madre, sin importar la edad de tus hijos, siguen siendo tus hijos. Solo necesito saber que mi hijo está seguro y bien. Los últimos días han sido una tortura. Por favor, si alguien ha visto a Ben, aunque sea por un segundo, que avise a las autoridades. Necesitamos encontrarlo", dijo.

Felix, quien dijo a The Sun que está 'absolutamente devastada', ha afirmado que la policía considera que el caso de Ben no es un asunto policial porque es un adulto que busca tiempo a solas en la isla.

Pero la Policía Nacional insistió en sus primeros comentarios sobre el caso que estaban buscando al británico desaparecido.

Un hecho raro

"No sé qué pudo haberle pasado. En el mejor de los casos, está durmiendo en una playa o en un banco, y ha podido conseguir algo de comida o agua en algún lugar", dijo Felix a The Sun.

"Pero el peor de los casos es que esté caminando por el calor sin agua" y dijo que no quiere pensar en lo que podría haberle pasado a su hijo ya que "empiezas a pensar demasiado" y que no era normal que su hijo desapareciera.

Ben irrumpió en su apartamento después de que sus compañeros de piso se negaron a abrirle la puerta cuando llegó tarde tras perderse al regresar de denunciar el robo a la policía.

"El 10 de julio, se llamó a la policía sobre este incidente, pero dijeron que no intervendrían ya que Ben se había ofrecido a pagar por cualquier daño y explicó las circunstancias atenuantes. Uno de los compañeros de piso supuestamente amenazó a Ben con dos hombres que lo 'arreglarían' y lo 'sacarían' antes del fin de semana". El paradero de Ben actualmente es desconocido y la policía española está realizando una búsqueda en Palma y las regiones circundantes", recoge la página de GoFunMe.

La policía dijo que una Unidad de Homicidios se había encargado de la búsqueda, aunque las fuentes señalaron rápidamente que no tenían información que apuntara a que hubiera sido asesinado y que era una práctica estándar que este tipo de unidades se encargaran de investigar la desaparición de adultos.

Un portavoz de la Policía Nacional en Mallorca dijo que "estamos al tanto de esta desaparición y se está trabajando para intentar localizar a este hombre. Eso es todo lo que podemos decir en este momento".

Una fuente bien informada dijo que "la Unidad de Homicidios de la fuerza se ha encargado de esto. Esta unidad también investiga desapariciones de adultos, entre otras cosas, por lo que es una práctica estándar que estos oficiales especializados se encarguen de esclarecer cosas como esta".

Otra fuente añadió que "la gente no debería necesariamente sacar conclusiones precipitadas sobre que haya evidencia en esta etapa que apunte a que la desaparición de este hombre esté relacionada con un crimen. Pero, por supuesto, es una opción que no puede descartarse mientras los investigadores no sepan qué le ha pasado a esta persona".

"Su familia puede estar segura de que este caso se está tomando en serio y las personas adecuadas para el trabajo están involucradas en la investigación. La Oficina de Asuntos Exteriores está apoyando a la familia de Ben y está en contacto con las autoridades locales", añade.

Felix dijo que también ha estado en contacto con LBT Global, la organización benéfica que apoya a la familia de Jay Slater.