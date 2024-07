José Antonio, el vecino de Teror tutelado que fue hallado sin vida en el vertedero de Salto del Negro

La Policía Nacional ha logrado resolver la incógnita de la identidad del hombre hallado sin vida el miércoles de la semana pasada en el vertedero de Salto del Negro, en Las Palmas de Gran Canaria. La víctima ha sido identificada como José Antonio M. S., un varón de 50 años natural de Teror pero que residía desde hace años en un centro tutelado de la capital grancanaria debido a su discapacidad psíquica.

Fueron profesionales de la asociación que tenía la tutela quienes presentaron la denuncia por desaparición el 14 de julio –dos días antes de que su cadáver se localizase– en una comisaría de Policía Nacional, tras un día sin tener noticias de José Antonio y que no regresara a la residencia, según han informado fuentes policiales a LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas. No era habitual que se ausentara tanto tiempo y que no durmiera en el recinto, motivo que les llevó a dar la voz de alarma.

Las pruebas realizadas durante la autopsia han descartado que en el fallecimiento de José Antonio participasen terceras personas, es decir, la víctima no fue asesinada, pero los exámenes ejecutados no han permitido aún determinar cuál fue la causa exacta de la muerte. Todo apunta a un accidente en el interior del cubo de basura en el que el finado se pudo introducir antes de llegar al vertedero de Salto del Negro.

Lo que los agentes, gracias a las pruebas practicadas y a las declaraciones de los responsables de la asociación responsable José Antonio, sí han conseguido esclarecer es la fecha del deceso y cuánto tiempo llevaba el varón en el vertedero. La víctima tuvo que llegar a Salto del Negro entre la última hora del sábado, 13 de julio (jornada en la que los trabajadores del centro lo vieron por última vez), y la noche del lunes, día 15. Esto significa que no podía llevar más de tres días sin vida cuando encontraron su cuerpo.

El cadáver fue localizado el martes, 16, a primera hora de la mañana rodeado por desechos en una nave en la que se acumulan los desperdicios que recogen los camiones. Los operarios del Ecoparque Gran Canaria Norte –nombre oficial del basurero de Salto del Negro– descubrieron los restos mortales a las 8.20 horas, mientras removían y recogían con una especie de pala mecánica los residuos. Entre esa basura orgánica estaba el cadáver de José Antonio.

En qué contenedor

Ahora, los agentes tratan de dar luz a cómo, en qué contenedor y en qué camión llegó el varón al vertedero, que recoge los residuos de los municipios del centro y norte de la Isla, así como todos los envases ligeros de Gran Canaria.

Conocidos de José Antonio han asegurado a la Policía que solía rebuscar en los cubos de basura. Por eso, una de las hipótesis que manejan los investigadores es que mientras examinaba uno de esos cubos se precipitase al interior y no lograse salir. El avanzado estado de descomposición del cuerpo, debido a las temperaturas altas y al estar rodeado de basura, dificulta también dictaminar la causa exacta del óbito.

José Antonio, por los problemas psiquiátricos que sufría, tenía una discapacidad superior al 60%, según ha podido saber este diario. Sus circunstancias familiares lo llevaron a residir en un centro tutelado destinado para personas que sufren discapacidad psíquica o para mayores de 65 años vulnerables. «Tu cuerpo es un ángel más en el cielo con todos tus seres amados. Cuídate ahí arriba», se despidieron sus familiares tras ser notificados de que el cuerpo hallado en Salto del Negro correspondía a José Antonio.