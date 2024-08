Tres amigos salen de pesca y tienen que rescatarlos en aguas de Canarias

Este domingo, Salvamento Marítimo ha rescatado a tres pescadores que se encontraban a la deriva a bordo de una embarcación neumática en aguas canarias, a 320 millas náuticas (515 km) de la isla de El Hierro. Según informaron fuentes del organismo público, el aviso se produjo alrededor de la 01:15 horas.

El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Tenerife recibió una llamada alertando que los tres pescadores habían salido a pescar hace tres días desde El Hierro y que se creía que estaban a la deriva. Poco después, los controladores marítimos lograron contactar con la embarcación a través de un teléfono satelital. Los ocupantes confirmaron que estaban a la deriva y que no habían podido pedir ayuda debido a un problema con la tecla SOS de su teléfono, además de no tener saldo, aunque contaban con batería y la posibilidad de recargar el dispositivo.

Barco de carga que hizo el rescate / La Provincia

Localización y rescate

Los pescadores indicaron que se encontraban a 320 millas náuticas al suroeste de La Restinga. Con la posición exacta, los controladores de Salvamento Marítimo iniciaron la búsqueda de buques en la zona y se pusieron en contacto con ellos. Tras descartar varias opciones, a las 03:30 horas, se contactó con el buque ‘Xin An Ning’, que se dirigía a la República Dominicana, y se le desvió hacia la posición de la neumática, a 47 millas de su ubicación.

Poco después de las 09:00 horas, el buque informó que había localizado la embarcación y rescatado a las tres personas a bordo. Los pescadores, que se encontraban en buen estado de salud, continuaron su viaje hacia el puerto de Río Haina en la República Dominicana a bordo del buque.

Gracias a la rápida actuación de Salvamento Marítimo y la colaboración del buque Xin An Ning, los tres pescadores fueron rescatados sin complicaciones y pudieron ser puestos a salvo tras varios días a la deriva.