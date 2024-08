Roban al 'influencer' Andony Artiles zapatos y bolsos de lujo en su vivienda de Gran Canaria

El 'influencer' Andony Artiles celebraba, la madrugada de este jueves, su cumpleaños cuando varias personas –al menos dos, según las pesquisas policiales– aprovecharon para entrar en su vivienda en Gran Canaria y desvalijar el dormitorio. Los autores del robo, que ya está denunciado, se llevaron varios artículos de lujo valorados en más de 6.000 euros.

Los hechos ocurrieron entre las 20.30 horas del miércoles y las 4 horas del jueves, intervalo en el que el reconocido maquillador se ausentó de su casa. Él asegura, y así consta en la denuncia a la que ha tenido acceso LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, que al salir dejó todo perfectamente cerrado.

Fue al regresar de su fiesta cuando descubrió que en esas horas algo había pasado. Un jarrón fuera de lugar en el salón le hizo sospechar que alguien había entrado en su domicilio. Luego, se fijó en que una de las ventanas estaba abierta. Por ahí, cree el 'influencer', que tuvieron que entrar.

De inmediato, corrió hacia su habitación, que estaba revuelta. Cajones abiertos, cajas vacías, enseres por el suelo, el contenido del armario movido... «Estaba completamente desarmada», relata a este diario dos días después, pero todavía con el susto en el cuerpo. Los ladrones se llevaron una maleta Louis Vuitton, un bolso Gucci, unas botas Christian Louboutin y unas gafas Prada, además de todo su joyero en el que, por suerte, no estaban sus joyas más valiosas, ya que se las había llevado a su cumpleaños. En total, objetos de lujo valorados en más de 6.000 euros.

Artiles está convencido de que entraron buscando dinero. «No se llevaron los zapatos más caros ni tanta cosa de valor, pero abrieron todos los cajones y los muebles, por eso creo que buscaban dinero y al no encontrarlo se llevaron lo primero que vieron», añade el maquillador grancanario.

Salida en el mercado

Tras hacer un recuento de los primeros enseres que echó en falta, se presentó en dependencias de la Policía Nacional, donde denunció el robo. «No sé si me conocían o no, si fue casualidad, si me seguían por redes...», dice sobre los posibles autores.

Los objetos no podrán ir muy lejos. La maleta, por ejemplo, tiene un chip –una especie de número de serie, similar al de los móviles– que alertará a las autoridades si la intentan vender en alguna tienda de segunda mano o darle salida en el mercado. «El problema fue encontrarme la casa así al volver, el susto al ver lo que había ocurrido. Son cosas de lujo que me he trabajado duro para conseguir, pero lo único que pienso es qué habría pasado si llego a estar dentro», añade Artiles: «Me asusta la facilidad que tienen para entrar. La primera noche tras el robo tuve que encerrarme en la habitación, estaba en 'shock' todavía».

Los agentes de la Policía Nacional a cargo del caso acudieron ya al domicilio a coger huellas y, según le comunicaron, habría al menos hasta dos diferentes, así como restos de guantes de lana.

El influencer cuenta que, confiado, no tenía cámaras de seguridad en su domicilio, algo que ha mandado ya instalar, además de otras medidas de seguridad, como la activación de alarmas.