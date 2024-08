Esto dice la madre de Jay Slater sobre el caso del Rolex robado

La desaparición de Jay Slater dejó multitud de incógnitas hasta el hallazgo del cuerpo sin vida del joven británico en Tenerife. Entre las distintas teorías fue la de un supuesto Rolex que el fallecido de 19 años había robado. Según distintas informaciones, e incluso se pronunció el investigador Mark Williams-Thomas, Slater se aprovecharía de una pelea de 14.000 euros para llevarse el reloj.

Ahora ha salido su madre, Debbie Duncan, que en una entrevista concedida a The Daily Mail ha desmentido que su hijo robara el reloj, valorado en 12.000 libras.

La progenitora, de 56 años, se mostró indignada ante los rumores infundados que circulaban en línea. Además, otros especularon que el joven había estado involucrado con un cartel de drogas o que había abordado un yate hacia Marruecos.

"Él nunca se habría involucrado en algo así", afirmó en otra entrevista con The Sun. "Solo había estado en Tenerife tres días, y estaba en un festival con amigos, que tenía pulseras, seguridad y un itinerario. No tengo idea de dónde han salido estas historias de drogas, y lo del robo del reloj es un disparate".

Jay Slater, junto a su madre Debbie y su hermano Zak / La Provincia

Un mes desaparecido

Jay desapareció en Tenerife el 17 de junio, lo que dio inicio a una extensa búsqueda de un mes en la isla, donde estaba asistiendo a un festival de música con sus amigos. Cuatro semanas después, su cuerpo fue encontrado en un barranco rocoso en el Parque Rural de Teno, con lesiones traumáticas en la cabeza consistentes con una caída desde gran altura.

La semana pasada, cientos de personas desafiaron la llovizna para asistir al funeral de Jay en la capilla del Crematorio de Accrington, en el condado de Lancashire. La despedida fue un mar de azul, el color favorito de Jay. Los asistentes llevaron flores azules, brazaletes y cintas azules, e incluso se lanzaron bengalas de humo azul en su memoria.

Jay Slater durante una rave en Tenerife / La Provincia

El cuerpo fue llevado a la capilla en un ataúd azul, transportado por un carruaje tirado por caballos, con su nombre "JAY" grabado en el lateral.

Desde la desaparición, los familiares soportaron distintas teorías de la conspiración y comentarios venenosos en línea, incluyendo vídeos falsos de secuestros. Debbie denunció a los trolls, diciendo que "las personas que dicen cosas sobre él no conocían a Jay y no nos conocen a nosotros. No ha estado aquí para defenderse de todas estas horribles historias que circulaban por el mundo sobre él".

Debbie incluso recibió dos vídeos perturbadores en los que se mostraban personas, supuestamente Jay, siendo golpeadas, y uno de los clips llevaba el mensaje: "Tenemos a tu hijo".

Funeral

El funeral también fue blanco de estafadores en línea que afirmaron falsamente que las personas podían pagar para verlo en vivo. A pesar de estos intentos de arruinar el funeral, los vídeos del joven jugando al fútbol, deporte que practicó desde los seis años, y bailando en festivales, trajeron risas a los presentes en la capilla.

Funeral de Jay Slater / La Provincia

En un emotivo elogio, su amigo James Curry dijo que Jay era "más que un amigo" y "más como un hermano". Curry, quien estaba a punto de iniciar un negocio con Jay, agregó: "Jay era único. Iluminaba cualquier habitación con esa sonrisa tonta suya". Otro amigo cercano recordó lo mucho que valoraba su tiempo con Jay mientras se leían poemas durante el servicio.

Quizás de manera apropiada para Jay, un conocido amante de la música rave, su ataúd fue llevado al exterior para el entierro al sonido de una pista de drum and bass.

La familia expresó que "después de dejar la escuela Rhyddings High School, Jay se convirtió en aprendiz de albañil con el grupo PH Build, un trabajo que disfrutaba mucho. A los cinco años, comenzó a jugar al fútbol para Huncoat United FC hasta los 17 años y también jugó algunas temporadas con el equipo dominical de St. Joseph's. También le encantaba pasar tiempo relajándose con sus amigos. El amor por la música y el baile comenzó a una edad muy temprana. Le encantaba asistir a festivales de música y eventos en todo el país, y también le encantaba socializar y conocer gente nueva".