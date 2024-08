Pelea a cuchillo entre dos hombres en Gran Canaria

Dos hombres protagonizaron recientemente una pelea a cuchillo en Playa del Inglés, al sur de Gran Canaria.

En el vídeo, que se ha hecho viral en diferentes plataformas de mensajería instantánea, se puede ver cómo dos varones empuñan armas blancas y se amenazan el uno al otro, aparentemente sin llegar a herirse.

En concreto, el incidente ha tenido lugar en las inmediaciones de la Plaza de Maspalomas, al final de la Avenida Arquitecto Manuel de la Peña Suárez.

Después de intimidarse durante unos segundos, la pelea no llegó a mayores y ambos prosiguen su camino, no sin antes ocultar los cuchillos en la parte trasera del pantalón, para que no fueran visibles al resto de transeuntes.