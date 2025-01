Los vecinos de Ciudad Baja denuncian que coches de la Cruz Roja invaden las zonas verdes de residentes

Vecinos de Ciudad Baja han alzado la voz contra lo que consideran un uso abusivo de las zonas de aparcamientos reservados para residentes por parte de la flota de vehículos de la Cruz Roja. Según denuncian, los vehículos de la organización están estacionando habitualmente en áreas verdes destinadas a los residentes, a pesar de contar con plazas asignadas específicamente para su uso.

Los ciudadanos critican que estas acciones no solo representan una infracción, sino que generan un agravio comparativo para los vecinos, quienes deben respetar estrictamente las normativas de estacionamiento y pagar las tasas correspondientes. "No entendemos por qué estos coches pueden ocupar nuestras plazas y, en muchos casos, no pagar como el resto de los vecinos. Es un abuso y una falta de consideración", señaló un residente afectado.

Asimismo, aseguran que esta práctica está siendo habitual en una zona concreta, lo que supone una ocupación desmedida en detrimento del resto de la comunidad. "La situación se está volviendo insostenible. No solo tenemos menos espacio, sino que parece que las normas no aplican igual para todos", añadieron otros denunciantes.

Los vecinos exigen que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto y garanticen que las zonas verdes de residentes sean respetadas, y que la Cruz Roja limite el uso de las plazas a las que tiene asignadas. También piden que se refuercen las inspecciones para evitar estas situaciones discriminatorias y se sancione, si corresponde, cualquier infracción cometida. Los vecinos recalcan que solo se autoriza por Sagulpa y por normativa municipal un único vehículo por vivienda o propiedad, y ellos aparcan en zona verde hasta 7 vehículos contados el pasado día 23. Incluso los empleados de la empresa de estacionamiento no dan crédito ni explicaciones al motivo de la permisividad por parte de su propia empresa.