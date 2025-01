El buque de carga estadounidense que se encontraba dando vueltas entre Tenerife y La Palma cambia de rumbo

El pasado 5 de enero, un buque de carga estadounidense, que pertenece al Departamento de Administración Marítima de los Estados Unidos, comenzaba a realizar distintas trayectorias extrañas entre Tenerife y La Palma. Tras más de 40 horas sin un rumbo determinado y con una media de velocidad entre los 14 y los 16 nudos, el 'Cape Texas' ha cambiado de rumbo y se ha establecido al noreste de Gran Canaria.

En la madrugada de este martes, el buque de carácter militar salía de su anárquica trayectoria y tomaba dirección este. En estos momentos, el 'Cape Texas' ha vuelto a cambiar su trayectoria como la primera vez en la zona de Alta Mar, pero esta vez su punto de tierra más cercano es La Isleta.

El buque de carga 'Cape Texas' / Vesselfinder

Salida en Charleston y rumbo desconocido

Hasta esta mañana, el rumbo del 'Cape Texas' era desconocido. Salió de Charleston, en Carolina del Sur, hace catorce días, y empezó a dar vueltas entre La Palma y Tenerife en la madrugada del 5 de enero. Con una especie de zig zag o de barridos, el buque mantuvo una velocidad estable y lo suficientemente alta como para descartar una avería en su interior.

Tras permanecer en Alta Mar entre las 12 y 25 millas de distancia de la costa, lo que a nivel marítimo se considera Zona de Navegación "3", el 'Cape Texas' dejó de actualizar su posición. A pesar de que su estado continuaba siendo under way, desde las 17:35 del 6 de enero hasta la madrugada del 7 el portal de seguimiento marítimo VesselFinder no emite datos de su trayectoria.

Primer movimiento del Cape Texas al entrar en Canarias / Vesselfinder

Movimientos del Cape Texas / Vesselfinder

Posibles razones para sus vueltas

Una de las fuentes consultadas por este periódico apuntaba a dos posibilidades tras descartar la avería. Para un buque de estas dimensiones, es más caro pararse que dar vueltas sin sentido, por lo que en muchas ocasiones se decide perder tiempo en Alta Mar cuando se tiene una fecha marcada para llegar a un lugar. Esta podría ser una de ellas.

La otra, puede que el 'Cape Texas' se encuentre a la espera de recibir órdenes o destino. Aprovechando las condiciones marítimas favorables de la zona en este momento del año y el clima cálido, podría haber sido este el motivo por el que se han mantenido durante estos días dando vueltas en torno a La Palma y Tenerife.