Emmanuel, un grancanario rodeado por los incendios de Los Ángeles: «Es un cementerio de cenizas»

Hace dos años y medio, Rubén Emmanuel González Curbelo cogió a su perro, hizo las maletas y se subió a un avión con destino Los Ángeles. Santa Mónica fue la ciudad elegida para emprender una nueva vida, tras vender los tres restaurantes que regentaba en Gran Canaria y fallecer su madre.

Ahora, dos años y medio más tarde, Emmanuel ha vivido durante días pegado a una aplicación móvil que actualizaba, segundo a segundo, las calles que debían evacuarse debido a los incendios que han devorado la ciudad estadounidense. El fuego de Palisades lo rodeó y convirtió «en un cementerio de cenizas» todo a su paso. Dos calles más y este empresario de 40 años y natural de Las Palmas de Gran Canaria hubiese tenido que salir corriendo con lo puesto para ponerse a resguardo.

«El fuego estaba a 15 minutos en bici de mi casa. Yo, en el borde de la evacuación. Hubo una gran parte de Santa Mónica evacuada. Cortaron el agua por la contaminación, la electricidad e internet...», recuerda ahora, diez días después del inicio de los cinco incendios (Eaton, Palisades, Auto, Hurst y Little Mountain), que todavía continúan activos.

Emmanuel habla del paso constante de los bomberos y los helicópteros y describe una nube de humo negro, con llamas naranjas, que imposibilitaba la respiración y que cubrió el cielo de esta zona de California. Las cenizas bañaron los coches; parte de ellas, también, el patio de su vivienda. A dos minutos de su casa, Santa Mónica era una localidad fantasma, con ya todo cortado y gente desalojada. «Tenía la mochila preparada para evacuar», dice, y ejemplifica la tragedia: «El fuego corrió como un soplete con el viento. Era una mezcla del confinamiento de la pandemia, sin nadie en las calles, y una guerra».

Diez días después de que ese «dragón gigante» –así llama a los incendios– abriese su boca, las cifras reflejan la catástrofe natural: 25 fallecidos, 26 desaparecidos, 5.880 estructuras destruidas y otras tantas afectadas y 16.000 hectáreas arrasadas. Por ahora.

«Parece que cayeron bombas», afirma por teléfono este empresario grancanario, a las puertas de su casa. Emmanuel habla del inicio del fin. «El lunes por la noche, el día 6, tuvimos un temporal de viento. Era desolador: árboles en el suelo, ramas por todas partes... El día 7 comenzó el incendio. Solo se veía una nube gigante de humo llegando al Pacífico y las llamas altas en medio. A partir de ahí, la debacle», describe este afectado. «El viento fue tan fuerte que se lo comió todo. Pasamos miedo», no teme en reconocer.

Los efectos de los incendios comienzan a notarse. Respirar todavía cuesta, aunque ya es posible. «Ahora se ven ya algunos coches más, pero casi ningún restaurante funciona. Todas las carreteras hacia las zonas calcinadas están cortadas y no te puedes mover por ahí. El ambiente es desolador», afirma. En su área de Santa Mónica, entre el muelle y el Gold’s Gym, los niños ya vuelven al colegio y se intenta retomar la normalidad. «Porque la vida tiene que seguir, pero por donde el fuego pasó es un cementerio de cenizas», subraya Emmanuel.

Su negocio

Él no solo se ha visto afectado por la cercanía a las llamas, sino que estas le han perjudicado uno de sus negocios: el alquiler vacacional. «La gente canceló las reservas. ¿Cómo iban a venir si estaba pasando esto? Ahora he bajado los precios, pero aun así, aquí solo me queda un mes», confiesa. El grancanario tenía previsto mudarse en septiembre a Florida para dedicarse a su pasión, el marketing digital, mediante una escuela de desarrollo personal, espiritual y financiero que ha creado y una guía que divulga a través de su instagram @marketingconemmanuel. Pero los fuegos han adelantado sus planes.

«En el fondo, yo me siento afortunado, creo que cada situación complicada que se presente es una bendición para sacar lo mejor de uno mismo», asegura con optimismo, aunque desvela que «ora por quien ha vivido el infierno». Y también por los que han perdido la vida, sus pertenencias y sus viviendas.

«Hay que agradecer a los bomberos, a los servicios sociales y a las plataformas de comunicación por cómo lo gestionaron y nos avisaban a cada segundo de lo que pasaba. Los bomberos han conseguido flanquear los laterales y ahora el incendio sigue para arriba. Fue un dragón, una boca de dragón gigante», compara Emmanuel, que concluye con «la vida y hay que sacar más fuerzas que nunca». Él hace las maletas y se prepara para un nuevo inicio al otro lado del país, poniendo fin al peor capítulo de la historia reciente de Los Ángeles.