El buque de carga estadounidense cruza Europa y pasa de Canarias a un punto estratégico para Rusia

El día de Reyes, un buque de carga estadounidense comenzó a realizar movimientos extraños entre La Palma y Tenerife. Tras varios días, cogió rumbo a Gran Canaria y, tras una nueva serie de movimientos inconexos, pidió fondear y avituallamiento a la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Esto fue el pasado 9 de enero y, una semana después, el 'Cape Texas' ha recorrido parte de Europa hasta situarse en un punto estratégico.

La embarcación, de uso militar y que pertenece a la Ready Reserve Force, del Departamento de Administración Marítima de los Estados Unidos, se ha colocado a la entrada del mar Báltico, una de las pocas salidas al mar que tiene Rusia hacia Europa. Hace más de 15 horas que no emite una nueva señal, y su status ha pasado de under way a desconocido.

Durante la jornada del pasado 14 de enero, el 'Cape Texas' salía de aguas canarias en dirección Europa a una velocidad superior a los 15 nudos. Tras pasar cerca de las costas portuguesas y francesas, el buque cruzó el Canal de la Mancha y el Mar del Norte hasta ubicarse en la zona actual reduciendo ostensiblemente su velocidad. Por el momento, se desconoce cuál será su siguiente movimiento y, según el rastreador de embarcaciones Vesselfinder, su destino es Charleston, en Estados Unidos, el mismo lugar del que salió el pasado 11 de diciembre de 2024.

Varios días dando vueltas

Desde el 5 de enero hasta el pasado 9 de enero, el 'Cape Texas' registró movimientos extraños. Se descartó una avería desde el primer momento al revisar la velocidad a la que navegaba. En un primer momento, las sospechas se centraban en una práctica para perder tiempo antes de llegar a algún destino prefijado de antemano.

Pese a esto, sus barridos podrían indicar la búsqueda de algo en especial o la idea de cartografiar la zona marina canaria. Todo son suposiciones, pues se desconocen los motivos que llevaron al buque estadounidense a recorrer parte de la costa canaria. La información que se dio a la Autoridad Portuaria de Las Palmas a la hora de solicitar fondeo y avituallamiento fue mínima.

Interceptado un submarino 'fantasma' ruso

A principios de semana, un buque de acción marítima español localizó uno de los submarinos rusos más difíciles de detectar. En aguas al sur de Baleares, dicha embarcación con base en el Arsenal de Las Palmas, interceptó el submarino de guerra ruso Novorossiysk.

Submarino de guerra ruso Novorossiysk interceptado por la Armada Española al sur de Baleares. / Estado Mayor de la Defensa

Procedía del Mediterráneo Oriental, donde se ubica la única base militar rusa en este mar, situada en la base naval de Tartús. El buque español, denominado Tornado, lo acompañó hasta que pasó a aguas portuguesas. Una vez pasó el país vecino y volvió a aguas patrias, otra embarcación se encargó de escoltar al submarino hasta que pasó a dependencias francesas.