Salvajes agresiones en Corralejo: detenidos por apalear a dos vecinos que fueron operados de urgencia

Con palos de madera y patadas. Dos individuos –de 33 y 39 años– dieron golpes en la cabeza a dos vecinos de Corralejo (Fuerteventura), en dos agresiones diferentes, casi sin mediar palabra, hasta enviarlos al hospital. Uno de ellos tuvo que ser evacuado a Gran Canaria y operado de urgencia por la rotura de varios huesos que rodean el globo ocular; al otro uno de los arrestados le fracturó la nariz.

Los episodios de violencia comenzaron el 29 de diciembre en el municipio de La Oliva de Fuerteventura, concretamente, en la localidad de Corralejo, donde los agresores tenían su zona base. Esa tarde, a las 20 horas, un hombre que se encontraba en su domicilio escuchó ruidos extraños procedentes de la calle. Decidió salir y ver qué ocurría, sin esperar que una vez en el exterior le pegarían hasta dejarlo inconsciente, presuntamente sin motivo.

El vecino de Corralejo confrontó a los individuos, que estaban en un vehículo y les recriminó los ruidos. Ellos le contestaron en un idioma que el hombre no entendió, según apuntan fuentes cercanas al caso sobre cómo y por qué ocurrieron los hechos. Y así, al no obtener respuesta satisfactoria por parte del vecino que no les entendía, los dos individuos de 33 y 39 años –origen europeo y sin antecedentes– sacaron un palo de madera y derribaron a la víctima.

El hombre cayó en el suelo a consecuencia de la agresión, sin poder hacer nada para defenderse debido a la violencia empleada por sus atacantes. Uno de ellos –informa la Guardia Civil– lo golpeó con un palo de madera mientras el otro le daba patadas en la cabeza. Hasta que se cansaron.

Durante el ataque, la víctima perdió momentáneamente el conocimiento. Al ver que no reaccionaba, los dos agresores abandonaron el lugar. Testigos dieron la voz de alarma al ver al vecino malherido y la rápida intervención de los servicios de emergencia permitió salvarle la vida.

Fue estabilizado y evacuado de urgencia en helicóptero medicalizado al Hospital Insular de Gran Canaria, donde fue operado inmediatamente a consecuencia de la gravedad de las lesiones. Sufre una fractura maxilar y otra del suelo de la órbita, estos son los huesos maxilar, palatino y malar que constituyen el soporte del globo ocular y los músculos responsables del movimiento.

Alcance de las lesiones

Tres semanas después de la paliza, la víctima no se ha recuperado y sigue en valoración, a la espera de la evolución de las lesiones y las secuelas que le puedan quedar.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Puerto del Rosario se hizo caso de la investigación, que permitió identificar casi de inmediato a los presuntos agresores, gracias a la declaración de testigos y al análisis de las descripciones proporcionadas por la víctima.

Pero las agresiones no quedaron aquí, al menos para uno de los implicados. El atacante de 39 años, al día siguiente de esta paliza, presuntamente agredió a otro hombre y lo amenazó, supuestamente, sin motivo. Como consecuencia, esta segunda víctima, también vecino de Corralejo, sufre la fractura del puente nasal y múltiples hematomas en la cara.

Asesinato de un turista

La Guardia Civil detuvo días más tarde a los dos presuntos autores, acusados de delitos de lesiones y amenazas. Los dos fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Puerto del Rosario.

Estas dos agresiones ocurrieron menos de tres días después del asesinato de un turista danés de 25 años, en la misma localidad. Por el homicidio –supuestamente a raíz de una discusión por drogas–, la Guardia Civil detuvo a los cinco presuntos autores, cuatro de ellos en prisión.

Estos hechos llevaron a los vecinos de La Oliva a la calle para reclamar más seguridad ante la oleada de violencia y problemas de convivencia en el municipio.