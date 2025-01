Prometió un piso en Canarias, cobró la fianza y desapareció: así operaba el estafador reincidente

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha juzgado a un hombre acusado de cometer una estafa en 2023, que consistió en alquilar un piso que no era de su propiedad. Durante el juicio, la Fiscalía aceptó reducir la petición de cárcel de 5 años a 3 años y medio, tras la confesión del procesado.

El acusado deberá indemnizar con 690 euros a la víctima, correspondientes al dinero cobrado de forma indebida, y con 500 euros adicionales por daño moral. Actualmente, el hombre permanece en prisión provisional y reconoció haber engañado a la madre de una estudiante al responder a un anuncio en el que se buscaba alojamiento en La Laguna.

Cómo se cometió la estafa

El acusado admitió que contactó con la madre de la estudiante a través del anuncio, asegurándole que podía alquilarle un piso. Tras recibir dos transferencias bancarias como fianza, desapareció sin cumplir con el supuesto alquiler. La denunciante explicó en el juicio que, al acudir al inmueble, descubrió que no pertenecía al acusado. Además, este dejó de responder a sus llamadas telefónicas.

El hombre utilizó la cuenta bancaria de su entonces pareja para recibir el dinero, alegando que su propia cuenta estaba bloqueada.

Absolución de su ex pareja

La otra acusada, su ex pareja, fue absuelta del delito de blanqueo de capitales, ya que aseguró no conocer el origen del dinero recibido en su cuenta. El tribunal concluyó que no había pruebas suficientes para demostrar su implicación en los hechos.

El acusado respaldó la versión de su ex novia, afirmando que ella desconocía completamente sus acciones y que únicamente usó su cuenta para recibir las transferencias.

Historial delictivo del acusado

El hombre ya había sido condenado en dos ocasiones anteriores por delitos similares de estafa. Este historial influyó en la pena solicitada inicialmente por la Fiscalía, aunque finalmente se redujo al reconocer los hechos durante el juicio.