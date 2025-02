Triplete de delitos al volante en el sur de Gran Canaria

La Policía Local de Mogán detuvo en la noche de este domingo, 2 de febrero, a un joven de 21 años que conduciendo, ignoró el alto de los agentes y emprendió la huida de Puerto Rico a la zona de Amadores poniendo en peligro a otros conductores y peatones. El individuo no tiene carnet de conducir y además llevaba en el vehículo siete barras de hachís –25,14 gramos–, siete envoltorios de cocaína –3,34 gramos– y otros seis de MDMA –3,20 gramos–.

Aproximadamente a las 21:30 horas de anoche, cuando varios agentes prestaban servicio, observaron como un joven al que identificaron rápidamente de otras actuaciones y del que saben no tiene carnet de conducir, iba conduciendo por la zona de la avenida Mogán, en Puerto Rico. Es entonces cuando intentaron parar el coche sin éxito, pero este aceleró y tomó la salida por la GC-500 dirección Amadores, y lo hizo aumentando la velocidad, con las luces apagadas e incluso invadiendo el carril contrario en varios tramos, provocando que vehículos tuvieran que apartarse y frenar la marcha para no colisionar. De igual modo se saltó un semáforo y varios pasos de peatón, teniendo igualmente los y las transeúntes que hacerse a un lado para no ser atropellados.

Durante la persecución, chocó el coche en una rotonda pero continuó y lo hizo por una avenida de un solo sentido ascendente, adelantando a los vehículos e incluso invadiendo la zona de estacionamiento, estando cerca de colisionar en varios momentos. Finalmente tomó otra avenida en dirección contraria, donde incluso hizo adelantamientos hasta llegar a una calle que los agentes sabían era sin salida y, por tanto, detuvieron su vehículo al principio de esta. No obstante, el individuo giró y se dirigió hacia el coche policial con la intención de embestir, pero no lo logró. Finalmente, unos metros más adelante, estacionó y se bajó para huir a pie por una explanada de tierra donde momentos más tarde fue localizado detrás de unos matorrales por varias patrullas de la Policía Local y de dos agentes de la Guardia Civil, que se habían personado a petición de los agentes que iniciaron la actuación.

El joven, detenido, fue primero asistido por una ambulancia del Servicio Canario de Salud ya que estaba vomitando, y trasladado al centro de salud custodiado por la fuerza policial. Mientras, otros agentes realizaron el registro exhaustivo del vehículo donde encontraron las mencionadas sustancias. Finalmente, el hombre fue detenido por dos presuntos delitos contra la seguridad vial, por un presunto delito de atentado y desobediencia grave a los agentes de la autoridad y un presunto delito contra la salud pública. Así, una vez finalizadas las correspondientes diligencias en las dependencias policiales, el detenido fue remitido al Puesto Principal de la Guardia Civil en Puerto Rico.