Sin requisitos de fabricación ni comercialización: incautan en Gran Canaria más de 8.000 vapeadores

La Patrulla Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Santa María de Guía en colaboración con la Patrulla Fiscal y Fronteras de Vecindario el marco de actuaciones encaminadas a la lucha para prevenir y perseguir el contrabando, fraudes y demás ilícitos, llevaron a cabo una operación policial este mes de Febrero, en un local de venta al por mayor en la zona puerto de la localidad de Las Palmas de Gran Canaria, el cual comercializaba vapeadores y cigarrillos electrónicos sin cumplir los requisitos de fabricación, presentación y comercialización, poniendo en grave peligro la salud de todos los consumidores.

La Guardia Civil en su continua búsqueda de ilícitos penales e infracciones en materia sanitaria y en este caso a través del análisis del mercado del tabaco y sus productos relacionados , hallaron indicios preocupantes que tanto el sur de la isla, sobre todo en zonas turísticas, como en la capital, Las Palmas de Gran Canaria, se estaba produciendo un aumento de comercialización y venta de este tipo de productos sin la preceptiva autorización y sin reunir los requisitos que el Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, establece en materia de fabricación, etiquetado y distribución, alterando los canales de ventas para un consumo seguro.

Vaper / La Provincia

La Guarida Civil incautó en el establecimiento de venta al por mayor más de 8.000 vapers y cigarrillos electrónicos, que incumplían la legislación vigente en diversos conceptos, leyendas de información en idioma extranjero, incumplimiento de normas sanitarias establecidas por ley, planchas de reetiquetados y exceso notable de los miligramos de nicotina permitido.

La Guardia Civil hace hincapié que este tipo de artículos de procedencia ilícita introducido en España por algún canal no autorizado, ponen en riesgo severo la salud de la población. Por todo ello, se procedió a denunciar los hechos descritos ante la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias.

Consejos

El usuario que pretenda obtener uno de estos productos debe tener en cuenta que todo este tipo de artículos tienen que venir en castellano, tienen que indicar un máximo de nicótica que es de un 2%mg, un máximo de inhalaciones aproximadamente de 700 puff, un folleto informativo en el interior de cada artículo y que la leyenda del producto sea “Este producto contiene nicotina, una sustancia muy adictiva.

No se recomienda su consumo a los no fumadores”. Desconfíe del producto si no lleva unas de estas indicaciones. Todo lo que no coincida con este tipo de indicaciones, no debe ser consumido por las consecuencias graves que pudiera tener.