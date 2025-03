Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria

La Policía Nacional ha resuelto, en solo 48 horas, el presunto secuestro de la mujer y el hijo del narco José, 'el del Bunque'. Los familiares han sido liberados este viernes por la noche en Gran Canaria, informan fuentes cercanas al caso a LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas. Los agentes, tras dos días de negociaciones y contactos mantenidos en completo hermetismo, han logrado recuperar sanas a las dos víctimas. Y ese era el principal objetivo de los investigadores. El caso sigue abierto ya que, por el momento, no se han producido detenciones.

De la liberación no han trascendido detalles, en el momento de escribir estas líneas. Saber qué ha ocurrido desde el miércoles por la noche hasta este viernes será crucial para el caso.

El relato del suceso, que se está gestionando con total hermetismo para no poner en riesgo la vida de las dos víctimas, comienza en torno a las 23.00 hora de este miércoles. Un familiar de los ahora presuntamente secuestrados llega a la villa de lujo de El Salobre y da la voz de alarma al encontrarse el portalón de la finca abierto, la ausencia de los dos residentes y enseres como un bolso tirados en el suelo. Tampoco estaba un Audi Q3 color negro, un vehículo que el alertante echó en falta.

Aunque en un primer momento se informó que los supuestos secuestradores habían accedido a la urbanización privada en ese Audi, lo cierto –según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas– es que el vehículo estaba aparcado en el interior del domicilio y que lo habrían usado para huir con la familia.

Cerca de la vivienda –en la garita, a solo unos metros– estaba el vigilante de seguridad que escuchó el grito de una mujer, pero no observó nada extraño. Pasados unos minutos, ya después de la medianoche, el trabajador vio al Audi Q3 salir de la urbanización. El coche –según él ha declarado– iba conducido por el hijo de José, ‘el del Buque’, y con la mujer del narco de copiloto. No le dio tiempo a ver si había más personas a bordo. Los dos asaltantes podrían ir en la parte trasera, y no verlos por los cristales tintados del vehículo.Este coche pertenece a una tercera persona, allegada de la familia.

La urbanización cuenta con cámaras de seguridad, que ya analiza con ahínco la Policía Nacional en busca de pruebas que le permitan seguir el rastro de los dos secuestrados. Lo que se conoce es que el coche llegó hasta Pasito Blanco, también en San Bartolomé de Tirajana, y allí se le habría perdido el rastro. No se sabe si cambiaron de vehículo para despistar o si emplearon un nuevo medio de transporte para continuar con la ‘tarea’.

El origen de esta trifulca está en el presunto vuelco (en el argot policial, robo de droga a otra organización) de 502 kilogramos de cocaína. Esta media tonelada está valorada en unos 25 millones de euros en el mercado, mezclada con otras drogas y unos 10, en caso de que sea pura.

La banda de José, ‘el del Buque’, conocido así por la zona del barrio de Schamman, en Las Palmas de Gran Canaria, de la que es originario habría negado en todo momento ser la responsable de ese robo o de la desaparición del alijo.