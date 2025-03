Más accidentes de patinetes en Canarias: la siniestralidad sube un 23 %

La Fundación Mapfre Canarias ha registrado un 23 % más de siniestros con patinetes en el archipiélago, con un total de 27, de los cuales 11 tuvieron como resultado lesiones graves y un fallecido en Lanzarote tras colisionar con un turismo.

Esta cifra, que en 2024 representó el 38 % de todos los siniestros, eleva la incidencia del 29 % registrado en 2023, ha apuntado este martes la Fundación en un comunicado.

La Fundación Mapfre ha destacado el incidente ocurrido en septiembre de 2024, en el que un joven de 17 años perdió la vida en Lanzarote tras colisionar con un turismo, un dato que mantiene la cifra de fallecidos estable respecto al año anterior.

Tenerife encabeza la lista, con 16 siniestros, lo que representa un 59 % del total, y le siguen Gran Canaria, con siete incidentes (26 %) y Lanzarote, con cuatro (15 %).

En Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa no se registraron siniestros con este vehículo en 2024.

Según ha indicado la Fundación, la calzada urbana sigue siendo el lugar donde más incidentes se producen, 33 % de los casos, seguida de las carreteras y travesías, donde tuvieron lugar el 19 % de los siniestros, a pesar de la prohibición expresa de circular con estos vehículos por este tipo de vías.

Las principales causas de siniestros con patinetes fueron las colisiones con otros vehículos-turismos (56 %) y las caídas sin terceros implicados (41 %). En 2024 no se registraron atropellos a peatones ni choques contra elementos fijos, señala la Fundación.

Los datos

Los datos ofrecidos por el informe, 'Análisis de la Siniestralidad de Vehículos de Movilidad Personal 2024', realizado por Fundación Mapfre y CESVIMAP a partir de siniestros publicados en los medios de comunicación, tiene el objetivo de conocer los incidentes relacionados con un vehículo de movilidad personal (VMP), ya sea como resultado de una caída, colisión, atropello o incendio.

Estos patinetes eléctricos ya tienen el sello oficial de la DGT y son legales para conducir / La Provincia

A nivel nacional, el informe refleja que el año pasado un total de 13 personas, la mayoría hombres, perdieron la vida como consecuencia de un siniestro ocurrido cuando utilizaban un VMP, una cifra a la que se suma un motociclista fallecido en un siniestro con un patinete implicado, lo que hace un total de 14 víctimas mortales, lo que representa dos fallecidos más.

En los 396 siniestros analizados, un 23 % más que el año anterior, también se han contabilizado un total de 240 lesionados, de los que 138 sufrieron lesiones de carácter leve y 102 de carácter grave.

A nivel nacional en 2024, Fundación Mapfre ha contabilizado 400 siniestros en toda España, un 23 % más que en 2023, en los que 240 personas sufrieron una lesión y 14 perdieron la vida.

El director de prevención y Seguridad Vial de Fundación Mapfre, Jesús Monclús, ha indicado que estas cifras reflejan "un incremento preocupante" en el número de personas lesionadas.

Monclús ha destacado que "preocupa" que "muchos de los siniestros registrados reflejen un importante número de circunstancias irregulares o contrarias a la normativa vigente", como por ejemplo circular por aceras y zonas peatonales, espacios donde se han producido el 5 % de los siniestros en 2024.

El informe también recoge las principales normas con respecto a la movilidad de este tipo de vehículos, como no superar los 25 km/h, no circular por aceras, autopistas, autovías, vías interurbanas o túneles en ámbito urbano y no transportar ocupantes, y refleja, que, a diferencia de otras comunidades autónomas, "Canarias no cuenta con restricciones específicas para el uso de patinetes eléctricos en espacios públicos ni en el transporte interinsula