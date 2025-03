Arde un poblado chabolista en Santa Lucía de Tirajana

Un incendio declarado en la tarde de este sábado en un poblado chabolista ubicado en el entorno de Cueva Laya, en Santa Lucía de Tirajana, ha alertado del riesgo en el que viven decenas de personas que durante los últimos meses se han instalado en un asentamiento ilegal clleno de infraviviendas en la bajada a la playa de Bahía de Formas. El fuego, que se inició en una parcela en la que se acumulaba basura y jaulas con animales, no causó daños personales pero sí se llevó por delante a gallinas, conejos y perdices, explican fuentes del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.

Las llamas comenzaron cerca de las 16.30 horas de la tarde en un espacio en el que había una estructura de madera que hacía las funciones de corral para varias especies de animales, que han acabado carbonizadas. Hasta el lugar se desplazaron dos unidades de bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria del parque de Arinaga, quienes tuvieron que emplear unos 3.000 litros de agua para extinguir las llamas.

La proliferación de infraviviendas construidas con todo tipo de materiales como palés de madera o plásticos conlleva que el poblado, que carece de servicios básicos, sea además una zona de riesgo potencial muy alto. Precisamente, la gran cantidad de basura acumulada dificultó el acceso de los bomberos.

Bomberos del parque de Arinaga actúan en incendio en Cueva Laya / Bomberos GC

Si bien en el lugar del incendio no había personas en ese momento, sí las había en chabolas cercanas. De hecho, explican las mismas fuentes, hubo un importante riesgo de que el fuego pudiese extenderse a otras chabolas y causar un desastre mayor. El fuego no fue a más porque, señalan los bomberos, el viento soplaba desde el sur, justo por la zona donde había menos material susceptible de arder, no así si hubiese soplado desde el norte, pues en esa zona había más material combustible y por tanto más riesgo de propagación de las llamas.

La rápida actuación de los bomberos evitó que el fuego alcanzase otras estructuras del poblado chabolista. Hasta el lugar se han desplazado también agentes de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana, quienes se entrevistaron con varias personas para intentar esclarecer el origen del fuego.