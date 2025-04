La clínica de los horrores de Las Palmas: una falsa médico realiza tratamientos estéticos con productos para perros

No tenía el título de medicina estética y su local, en Fuerteventura, era una clínica ilegal y clandestina. En los tratamientos que realizaba empleaba productos importados de terceros países que no pasaban los filtros sanitarios e, incluso, destinados a uso veterinario. La Guardia Civil ha detenido a esta falsa doctora, de 28 años, que ya está en prisión.

La operación Rejuvenation, que así se ha llamado, comenzó tras recibir las denuncias de varias mujeres –en su mayoría, turistas– que afirmaban haberse realizado tratamientos estéticos con productos inyectables. En algunos casos llegaron a pagar hasta 800 euros. Lejos de solucionar el complejo, se lo agravaron y en algunos casos incluso les provocaron lesiones. También denunciaron que el lugar presentaba graves deficiencias en higiene y condiciones sanitarias.

La supuesta médico desarrollaba su actividad en Caleta de Fuste y se promocionaba en redes sociales como especialista en medicina estética. Para respaldar su supuesta formación profesional, exhibía en su negocio un certificado universitario que acreditaba haber completado con matrícula de honor la carrera de Medicina en Reino Unido. Ese título era falso: no estaba colegiada como médico en España ni en Reino Unido, lo que supone una falta de habilitación legal para realizar tratamientos médicos, informa la Guardia Civil.

Para perros

Además, el local estaba registrado oficialmente como peluquería ante el Ministerio de Trabajo, por lo que no contaba con la autorización necesaria para brindar servicios estéticos como los que ella ofrecía, similares a inyecciones de botox, ácido hialurónico, inductor de colágeno, vitaminas...

Pero lo más grave radica en los tratamientos. Las pesquisas revelaron que la falsa doctora suministraba a las víctimas productos que no cumplían con la normativa vigente en España. Unos carecían de homologación, otros no tenían disponible la trazabilidad necesaria para su uso en el territorio nacional, y tampoco se conoce la fecha de caducidad. En su etiquetado no constaba ni el nombre.

«De forma aún más alarmante, se descubrió que la investigada habría administrado, en algunos casos, productos destinados al uso veterinario, específicamente diseñados para perros», informan desde la Guardia Civil.

El operativo se realizó el 7 de abril, y se incautó gran cantidad de material relacionado con el caso: desde productos no autorizados hasta documentación. No se descarta que haya más víctimas.

La falsa médico, de 28 años, fue detenida y, una vez puesta a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La clínica de los horrores de Fuerteventura ha sido clausurada.