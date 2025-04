Descubren un “cementerio” de tortugas protegidas en una finca de Gran Canaria

Una finca aislada en San Mateo escondía un verdadero drama medioambiental. La Guardia Civil ha abierto una investigación contra su propietario tras descubrir la tenencia ilegal de 65 tortugas vivas, muchas de ellas pertenecientes a especies en peligro de extinción.

Durante la operación, agentes del SEPRONA hallaron también caparazones de ejemplares muertos, una incubadora con huevos eclosionados y animales sin identificación, lo que apuntaría a una posible actividad clandestina de cría ilegal.

Entre los reptiles intervenidos se encontraban especies altamente protegidas como la Testudo graeca, Testudo hermanni y Testudo marginata. También se recuperaron restos de tortugas como la Chrysemys picta dorsalis y la Chelonoidis chilensis, todas ellas incluidas en el Convenio CITES, el Reglamento Europeo 338/97 y el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Un aviso anónimo destapó el caso

La investigación arrancó a principios de 2024 tras una denuncia anónima que alertaba sobre la posible existencia de animales exóticos sin control en la finca. Una primera inspección confirmó los peores presagios: decenas de tortugas alojadas en condiciones no regladas y sin la documentación requerida.

Ejemplares de tortugas protegidas localizados en la finca durante el registro, muchas de ellas en peligro de extinción y sin ningún tipo de identificación legal. / Guardia Civil

El informe emitido por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) fue concluyente: los documentos no justificaban la tenencia legal, los animales no estaban debidamente marcados y el investigado no figuraba como criador autorizado.

Podría enfrentarse a penas por delito contra la fauna

Con autorización judicial, la Guardia Civil registró el inmueble, incautando 65 tortugas vivas, 7 caparazones, una incubadora y diversa documentación. El hombre está siendo investigado por un delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, recogido en el Código Penal.

La Guardia Civil incautó también varios caparazones y una incubadora con huevos eclosionados, prueba de una posible cría ilegal de especies protegidas. / Guardia Civil

Los animales han sido trasladados a la Fundación Neotrópico, donde recibirán cuidados mientras la justicia determina su futuro.

Alerta sobre la compra de especies exóticas

Desde la Guardia Civil se recuerda que la posesión de especies protegidas o exóticas invasoras, sin los permisos correspondientes, puede constituir un delito grave. Estos animales representan un riesgo para los ecosistemas y su tráfico ilegal está perseguido por la ley.

Evitar su adquisición y tenencia es fundamental para proteger la biodiversidad y no exponerse a consecuencias legales.