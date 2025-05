Atrapados en un cementerio de Telde: dos familiares quedan encerrados en San Gregorio

Mario Fleitas Suárez, un vecino de Telde de 52 años, quedó encerrado junto a un familiar en el cementerio de San Gregorio la tarde del viernes, según informa Teldeactualidad. Los dos afectados se quedaron atrapados en camposanto tras el cierre de sus puertas a las 18.30 horas, sin que nadie comprobara si aún quedaban visitantes en el interior.

Fleitas estaba "enramando" la tumba de un ser querido. Alrededor de las 18.35 horas, intentó salir del recinto y descubrió que la puerta ya estaba cerrada. "Nadie avisó por megafonía ni tocó timbre ni nada. Me dejaron dentro sin comprobar si había gente", denunció al medio teldense desde el interior del cementerio.

Ante la imposibilidad de salir, el afectado tuvo que llamar a la Policía Local. Los agentes contactaron con la empresa concesionaria del mantenimiento del cementerio, que envió a un operario para abrir las puertas y permitirles salir.

"Soy una persona mayor. Esto no puede volver a pasar", reclamó Fleitas. También hizo un llamado directo al concejal responsable del área para que se adopten medidas y se evite que situaciones similares se repitan. "Por respeto a quienes vienen a visitar a sus difuntos, no pueden cerrar las puertas sin asegurarse de que no queda nadie dentro", subrayó.