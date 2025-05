Descubren a dos personas que fingieron robos en Gran Canaria para estafar al seguro

La Guardia Civil ha sacado a la luz dos intentos de estafa al seguro en Gran Canaria, tras descubrir que dos personas simularon robos con el fin de obtener beneficios económicos. Los casos, registrados en Vecindario y Mogán, han puesto en evidencia cómo algunos ciudadanos abusan del sistema, presentando denuncias falsas con relatos inventados.

En el primero de los casos, un hombre aseguró que le habían robado varios aparatos electrónicos y un instrumento musical del interior de su coche, valorados en más de 4.000 euros. Incluso afirmó que uno de los objetos estaba ya a la venta en un comercio. Sin embargo, al reconstruir los hechos, los agentes encontraron numerosas contradicciones. La documentación del establecimiento y la ubicación del vehículo el día del supuesto robo desmintieron la versión del denunciante, confirmando que todo había sido una invención. El hombre ha sido imputado por simular un delito.

Mentiras descubiertas tras una minuciosa investigación

El segundo episodio se dio en Mogán. Una mujer acudió a la Guardia Civil denunciando un supuesto asalto violento en plena calle: según ella, dos encapuchados le habían arrebatado un bolso con 800 euros. Pero algo no cuadraba. Los agentes no encontraron testigos, ni cámaras, ni rastro alguno del robo. Además, en ese momento había presencia policial preventiva en la zona y no se detectó ninguna incidencia. Tras ser citada nuevamente, la denunciante acabó confesando: no fue asaltada, perdió el dinero y quería recuperarlo con ayuda del seguro.

Ambos casos han terminado con los implicados imputados por simulación de delito, un hecho grave que no solo entorpece la labor policial, sino que también desvía recursos públicos que deberían estar al servicio de víctimas reales.