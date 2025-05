Denuncia una agresión tras un "intento de atropello" a su hija en Lanzarote

Un vecino de Mozaga ha denunciado ante la Guardia Civil la agresión que sufrió por parte de un hombre tras intentar presuntamente atropellar a su hija menor de edad con su vehículo. Los hechos ocurrieron el pasado 24 de abril cuando padre e hija se disponían a entrar en su vivienda, según ha informado La Voz de Lanzarote.

Al parecer, la agresión tuvo lugar a raíz de una disputa con la suegra del presunto agresor por unos terrenos. "Cuando mi hija y yo estábamos llegando a casa, yo ya estaba subiendo las escaleras pero ella iba detrás de mí y en ese momento oigo un golpe, por lo que me giro y vi el coche que dio contra la acera y a mi hija como en estado de shock", cuenta. En ese momento, el hombre salió del vehículo y el padre de la menor le pidió explicaciones de lo que estaba haciendo.

"En ese momento es cuando viene hacia mí y me agrede por todos lados, por lo que voy al médico para tener un parte de lesiones. Le dije que se estaba equivocando mientras me golpeaba y me hacía daño, pero él seguía", asegura el afectado.

Después de los hechos, la hija ha presentado problemas para conciliar el sueño debido al shock por el incidente que se refleja en el parte médico después de acudir a Urgencias. Además, también se expone en el informa la "falta de concentración, poco apetito y miedo al salir a la calle y encontrarse con el presunto agresor".

Además, a raíz de la agresión, el hombre portaba a su perro en brazos y tras la pelea, "el perro comenzó a expulsar heces con sangre, que pudieron ser debido a algún golpe que le diera el denunciado", según consta en la denuncia a la que ha podido acceder La Voz.

Por estos hechos, el hombre acudió a interponer una denuncia ante la Guardia Civil. "Él mismo reconoció ante la Guardia Civil que se le fue la cabeza", dice en referencia a la agresión. Además, el denunciante señala que "el presunto agresor trabaja de conserje en un colegio y que es entrenador de un equipo deportivo de la isla", por lo que informó también sobre los hechos al Ayuntamiento de Teguise.