Hallan un saco con un animal muerto frente a una casa en Gran Canaria

El horror se ha instalado en El Matorral, en Gran Canaria. A plena luz del día, un vecino del barrio encontró un saco sospechoso justo en la puerta de su vivienda. Al acercarse, un olor fétido confirmó sus peores sospechas: dentro había lo que parecía ser un animal muerto. Sin tocarlo, el hombre llamó de inmediato a la Guardia Civil.

El hallazgo ha sacudido la tranquilidad de esta zona residencial. Más allá del asco o la sorpresa, lo que se respira ahora en el ambiente es miedo. Porque lo que podría parecer un simple acto de vandalismo, para muchos tiene el tinte oscuro de una amenaza.

“No es una broma, es un mensaje”

El vecino afectado no tiene dudas: “Esto no es casual. Alguien ha querido que lo vea”, según indican desde CN8 Canarias. Descubrió el saco a primera hora del día y, ante el fuerte hedor que emanaba, optó por no tocar nada y dar aviso a las autoridades. La escena es inquietante: un paquete abandonado, justo frente al umbral del hogar, con un cadáver animal en su interior.

La Guardia Civil activa la investigación

La Guardia Civil se ha desplazado hasta el lugar de los hechos y ha iniciado una investigación en profundidad. Se barajan varias hipótesis, aunque no se descarta un acto con intenciones intimidatorias. Entre las primeras acciones, los agentes podrían revisar cámaras de seguridad cercanas y tomar declaración a testigos o vecinos.

Las autoridades manejan el caso con máxima cautela. Todo indica que no fue un simple descuido: el saco fue colocado de forma deliberada.