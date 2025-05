El descuido de un comerciante acaba en robo: capturan al ladrón gracias a la aplicación

Ni la luz del día ni las cámaras de seguridad impidieron que una clienta decidiera actuar con total impunidad. El pasado 25 de abril, un comerciante de Arrecife vivió una situación tan inesperada como indignante: una mujer que acudió a su local para recoger un pedido a través de la app Too Good To Go, terminó robándole el teléfono móvil.

El robo ocurrió en cuestión de segundos. El dueño había dejado el móvil sobre el mostrador mientras atendía a otros asuntos. Fue en ese instante, calculado por la clienta, cuando ella se acercó y, sin dudar, se lo llevó discretamente. Todo mientras simulaba una recogida solidaria de comida sobrante, según ha informado La Voz de Lanzarote.

Minutos después, el comerciante notó la ausencia del dispositivo. Confundido al principio, y alarmado después, intentó contactar con quien lo tenía enviando un mensaje al propio número. Su propuesta fue clara: si devolvía el teléfono, no la denunciaría. Pero del otro lado solo hubo silencio.

La tecnología la delató

Lejos de rendirse, el afectado decidió actuar. Sabía que los pedidos en Too Good To Go requieren datos personales reales, y en cuestión de minutos ya tenía el nombre y la información de la presunta ladrona.

Aspecto de las nuevas cajas despensa de Too Good To Go, que se reparten a domicilio. / EPC

Además, las cámaras de seguridad del entorno habían registrado el momento exacto en el que ella tomaba el teléfono. Con toda esta evidencia, acudió sin dudar a la Policía Nacional.

La Policía localiza a la sospechosa y recupera el teléfono

El caso avanzó con rapidez. Este lunes, agentes de la Policía se desplazaron hasta el domicilio de la mujer. Allí, tras confirmar su identidad, recuperaron el móvil robado y lo devolvieron a su dueño.

Ese mismo día por la tarde, la clienta fue llamada a declarar en la comisaría. Tendrá que dar explicaciones por un robo que parecía invisible, pero que la tecnología y la determinación del comerciante lograron sacar a la luz.