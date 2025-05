Ocho cachorros abandonados en una caja: el grito de auxilio contra el abandono animal en Canarias

Hay personas que no merecen ser llamadas seres humanos. Esta semana se ha producido otro caso impactante de abandono animal en Canarias: una caja con ocho cachorros de perro fue encontrada junto a un contenedor de basura en la isla de El Hierro. La Asociación Protectora de Animales El Juaclo, la única organización de este tipo operando actualmente en la isla, ha emitido un duro comunicado en el que denuncia la absoluta falta de respuesta institucional ante casos de maltrato animal y abandono de mascotas.

Los encontraron allí, ocho vidas diminutas dentro de una caja, abandonados como si no valieran nada. Estaban deshidratados, cubiertos de parásitos y con diarreas severas. No hubo intervención pública, ningún veterinario del ayuntamiento ni servicio oficial de rescate animal. Solo las voluntarias de El Juaclo, con sus manos, su entrega y su angustia, atendieron de urgencia a los cachorros abandonados. “Pasamos dos noches sin dormir, limpiando, hidratando y haciendo todo lo posible por salvarlos. Afortunadamente están evolucionando favorablemente, pero no gracias a ningún tipo de ayuda oficial. Aquí solo estamos personas voluntarias, sin medios ni respaldo institucional”, denuncian desde la protectora.

Esta escena no es un hecho aislado. Es, tristemente, una repetición constante de lo que ocurre en la isla. Y El Juaclo, la única protectora operativa, ya no puede más.

Desde la protectora insisten en que este tipo de situaciones son más habituales de lo que se piensa. En el último mes han rescatado tres camadas más, también dejadas a su suerte. Cada aviso, cada llamada, cada caso, llega primero a ellas. No importa si se trata de perros sin chip vagando por las carreteras, animales heridos sin atención, casos de maltrato en viviendas o cebos envenenados en fincas rurales.

A pesar de trasladar todos estos incidentes a las autoridades correspondientes, la respuesta siempre brilla por su ausencia. “La ley es clara. Los ayuntamientos y cabildos tienen responsabilidades. Pero aquí, desde hace tiempo, parece que nadie quiere mirar de frente esta realidad”, afirman desde El Juaclo con impotencia.

Lo que dice la ley y lo que no se cumple

La Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales establece que las administraciones deben garantizar el rescate y cuidado de los animales en situación de abandono o peligro. Esto incluye recursos veterinarios, servicios de recogida y colaboración directa con entidades de protección animal.

Sin embargo, la experiencia de El Juaclo demuestra otra cosa: la administración no actúa, no responde y no asume su parte. “No pedimos milagros, pedimos que cumplan con lo que les corresponde por ley. Que estén cuando se les necesita”, insisten.

Mientras tanto, el día a día en la protectora es una mezcla de sacrificio, cansancio y amor. Limpian, curan, alimentan, consuelan. Todo sin más recurso que sus propias manos, su tiempo y lo que pueden reunir de donaciones.

“Estamos al límite. No se puede seguir así. Estamos haciendo el trabajo que debería estar haciendo la administración, y lo hacemos solas. Pero no es justo ni es sostenible”, declaran visiblemente agotadas.

Las cifras oficiales respaldan esta crisis. Según el Estudio de Fundación Affinity, Canarias está entre las comunidades autónomas con índices más altos de abandono animal. La falta de controles, la escasa inversión en bienestar animal y la debilidad de las campañas de sensibilización han creado un caldo de cultivo para el sufrimiento silencioso de miles de animales.

¿Cómo puedes ayudar?

Cada gesto cuenta. Desde donar alimento o medicinas hasta ofrecer tu tiempo como voluntario. Puedes contactar con la asociación a través de su web oficial: El Juaclo - Amigos de los Animales.