Ramón, el taxista atacado en el aeropuerto de Gran Canaria por el joven abatido a tiros: «Vino a matarme»

Ramón Jiménez estaba, hace doce días, a bordo de su taxi en el aeropuerto de Gran Canaria, a la espera de recoger a algún turista y llevarlo a su destino. Al filo de las 16.30 horas, Abdoulie Bah, un joven de 19 años natural de Gambia, se subió al vehículo. Pidió que lo llevase a Las Palmas de Gran Canaria. «No lo llevé porque no me inspiraba confianza», recuerda Ramón, en una entrevista concedida a Antena 3. Abdoulie le exigió que apagase la cámara del taxi, algo a lo que Ramón se negó, antes de pedirle que abandonase el turismo.

El joven no lo hizo, sino que sacó un cuchillo de unos 20 centímetros de hoja con el que amenazó al taxista. «Vino a por mí a matarme sin yo hacerle nada, solo porque no lo quise llevar a Las Palmas de Gran Canaria», explica Ramón quien, debido al incidente, todavía no ha vuelto a ponerse a los mandos de su taxi. Ese que conduce desde hace tres décadas.

El relato de lo ocurrido —cuenta Ramón— comenzó en la zona de espera de los taxistas, ese sábado, 17 de mayo, por la tarde. «He sufrido dos atracos, pero él no me atracó, no me pidió dinero, solo que lo llevase a Las Palmas de Gran Canaria», explica la víctima: «De todos los casos, este ha sido el peor, porque ese muchacho vino a por mí a matarme».

Abdoulie comenzó a gritar en el coche: «Me tienen harto, me tienen harto». Ramón desconoce a quién o qué se refería. Le pidió que le diese el dinero por adelantado si quería que lo trasladase hasta la capital, pero el joven gambiano no lo tenía. Abdoulie, en esta primera ocasión, se bajó del vehículo. Pero regresó pasados solo —a lo sumo— un par de minutos, tal y como ya informó este diario.

«Le dije que se bajara del taxi, que iba a llamar a la Policía», pero hizo caso omiso a las peticiones de Ramón. Sí insistía en viajar a la capital. «Esta segunda vez ni con dinero lo iba a llevar, porque no me inspiraba confianza. Le dije que se bajara y fui por el otro lado del taxi, le abrí la puerta para que se bajara y lo intenté sacar fuera», relata el taxista. ¿La respuesta de Abdoulie? Un puñetazo y un cabezazo a Ramón, a quien también sacó un cuchillo que ocultaba en una mochila con el que amenazó. «Cuando vi el cuchillo me fui a dentro de la terminal en busca de ayuda, de alguien de seguridad o de un policía».

Abdoulie lo siguió con el cuchillo en la mano. Ramón recuerda que gracias a los testigos que lo ayudaron sigue vivo. «Él iba a matarme», subraya. «La gente se metía por medio, pero cuando se metían también iba contra la gente. No soltaba el cuchillo».

En investigación

En un momento determinado, Abdoulie abandona la terminal y cruza la zona exterior del aeropuerto hasta la zona de guaguas. Es entonces cuando la Policía aparece, tal y como se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad del exterior del aeródromo ya divulgadas. «La Policía hizo bien su trabajo. Le dieron el alto y tiros de aviso, pero él fue a por los policías. Después, tuvieron que actuar. Yo creo que a la policía tendrían que darle una medalla, porque ese día habría ocurrido una desgracia», opina el taxista, que define la actitud de Abdoulie como «con odio, muy agresivo». «Iba con malas intenciones, no conmigo solo, sino con cualquiera», concluye.

El joven gambiano no tiró el cuchillo, pese a las veces que los agentes le insistieron para que depusiera su actitud. Tras varios tiros disuasorios, los agentes le dispararon. Cinco tiros, uno de ellos en el cuello. Abdoulie murió en el acto.

Tres días antes de esto, el joven —que llegó hace cinco años en patera a Gran Canaria y había estado en tratamiento psiquiátrico— ya fue detenido por atentado a la autoridad, después de que los agentes descubrieran andado por la carretera a la altura de Barranco Seco. El Juzgado de Instrucción número 2 de Telde continúa la investigación del caso y la actuación de la Policía en el aeropuerto.