Nuevo caso de violencia en el fútbol base en Canarias: árbitro agredido por un jugador

La escena vuelve a repetirse y enciende todas las alarmas: un árbitro de fútbol ha sido empujado violentamente por la espalda durante un partido de fútbol juvenil celebrado en Tenerife, lo que obligó a suspender de inmediato el encuentro. El incidente se ha hecho viral tras difundirse el vídeo en la red social X (antes Twitter), acompañado por mensajes de indignación y apoyo al colegiado.

En las imágenes, el árbitro es sorprendido por un jugador que, sin previo aviso, lo empuja con fuerza, provocando que este pierda el equilibrio y esté a punto de caer al suelo. La agresión fue directa, inesperada y suficientemente grave como para interrumpir la competición, dejando claro que la violencia en el fútbol base no es un hecho aislado, sino una preocupación creciente.

“Otro árbitro agredido este fin de semana”

Con esa frase, acompañada del vídeo del suceso, varios usuarios en redes sociales han expresado su repulsa ante un nuevo episodio de violencia contra árbitros. “Ánimo al compañero”, añade el mensaje que ha circulado con más fuerza, en un intento de visibilizar la necesidad urgente de actuar.

Este nuevo caso se suma a otros ocurridos recientemente en diferentes puntos del país. La Federación Canaria de Fútbol, junto a otras instituciones deportivas, ha advertido en reiteradas ocasiones sobre el aumento de episodios de agresividad en categorías inferiores, donde los árbitros se han convertido en blanco de insultos, presiones y, como en este caso, agresiones físicas.

Este nuevo caso en Tenerife no es un hecho aislado. En los últimos años, Canarias ha registrado una preocupante cadena de episodios similares. En abril de 2023, La Provincia informaba de la agresión a un árbitro en un partido juvenil en Gran Canaria, donde fue golpeado y perseguido hasta los vestuarios tras una decisión polémica. Meses antes, otro caso sacudió la isla: un joven árbitro sufrió una fractura de mandíbula durante un partido de categoría infantil en el sur de la isla, lo que generó una fuerte reacción social y el rechazo unánime del colectivo arbitral. En ambos casos, la violencia se desató no solo desde el campo, sino también desde la grada, con la participación activa de familiares y seguidores, lo que evidencia que el problema no solo es deportivo, sino también cultural y social.