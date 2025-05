Persecución en la noche de Mogán: detenido un fugitivo sin carnet y ebrio al volante

En las primeras horas del 20 de mayo, mientras la mayoría dormía en el turístico enclave de Puerto Rico, en Mogán, una persecución silenciosa rompió la calma de la madrugada. Un coche a toda velocidad, un conductor conocido por la Policía Local y una orden de detención que pesaba sobre sus hombros marcaron el inicio de un episodio de riesgo y desafío a la ley.

Pasaban las tres de la madrugada cuando los agentes patrullaban la avenida Tomás Roca Bosch, una vía normalmente tranquila a esas horas. Lo que vieron no les sorprendió, pero sí les alertó: un coche avanzaba a gran velocidad, con maniobras erráticas. Al identificar al conductor, no hubo duda. Era un viejo conocido. Un hombre implicado en un reciente siniestro vial, y sobre el que sabían algo más: no tenía carnet de conducir.

El vehículo, al advertir la presencia policial, giró bruscamente y se desvió hacia una calle secundaria. Pero la experiencia de los agentes les llevó a bloquear su paso en la salida. Allí lo interceptaron. El coche se detuvo de golpe. El conductor intentó fingir normalidad: “Solo estoy hablando con un amigo”, balbuceó con voz turbia. Pero el olor a alcohol y sus ojos vidriosos lo delataban.

Alcohol, mentiras y una negativa que lo hundió

Los agentes no se dejaron engañar. El protocolo era claro: debía realizarse la prueba de alcoholemia. Pero el individuo, lejos de colaborar, jugó al desgaste. Insuflados fallidos, dilaciones, negativas... Hasta que una primera prueba finalmente pudo realizarse y dio positivo en alcohol. Cuando llegó el momento de repetirla, se negó por completo.

Esta actitud, que a ojos de la ley agrava la infracción, se sumó al cúmulo de delitos que ya arrastraba. Porque si conducir sin carnet y ebrio no bastaba, una orden de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria pesaba sobre él. Su libertad estaba, en efecto, vencida.

Tres delitos, una detención inevitable

La Policía Local actuó con firmeza. Ante la gravedad de los hechos, procedieron a su detención inmediata, y ahora se le investiga por tres presuntos delitos contra la seguridad vial: conducir sin licencia, conducir bajo los efectos del alcohol y negarse a realizar las pruebas de alcoholemia.

En menos de diez minutos, lo que parecía una patrulla rutinaria se convirtió en una operación clave, una intervención que evitó potenciales tragedias en una zona con alta afluencia turística incluso a horas intempestivas.