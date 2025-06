Condenado el Servicio Canario de Salud por la muerte de una recién nacida

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha emitido una sentencia contundente contra el Servicio Canario de Salud (SCS), obligándole a pagar una indemnización de 146.181 euros a un matrimonio cuya hija falleció tras el parto debido a una serie de errores médicos cometidos en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.

El caso, que ha generado gran conmoción, se remonta al 23 de noviembre, cuando una mujer de 49 años, en su primer embarazo logrado mediante técnicas de reproducción asistida, ingresó en el centro hospitalario para un parto programado tras superar las 40 semanas de gestación.

Según recoge la sentencia, el SCS incumplió gravemente su obligación de informar a la paciente sobre los riesgos del parto, especialmente considerando su edad avanzada, la concepción in vitro y el tiempo prolongado de la inducción. Pese a la aparición de signos de sufrimiento fetal desde las 04:00 horas, no se realizó la prueba de pH hasta ocho horas después, y no se planteó una cesárea como opción válida hasta que ya era demasiado tarde.

Estos hechos, denunciados por la Asociación Defensor del Paciente y defendidos jurídicamente por el letrado José Antonio Betes, evidencian una serie de decisiones erróneas por parte del personal sanitario. La prolongación del parto durante más de 16 horas, sin valorar correctamente los riesgos crecientes, acabó provocando consecuencias fatales para el recién nacido.

Una atención sanitaria alejada de la lex artis

El juzgado ha señalado que hubo una clara vulneración de la lex artis médica, es decir, de los protocolos y buenas prácticas que deben regir cualquier intervención sanitaria. Se acusa al personal del hospital de no haber valorado de forma diligente la evolución del parto y de no haber realizado un seguimiento adecuado al feto, lo cual impidió una intervención urgente a tiempo.

La sentencia establece que de haberse optado por una cesárea de urgencia, algo que debió considerarse desde el ingreso dadas las condiciones de la paciente, la tragedia pudo haberse evitado. La falta de esta actuación se considera la causa directa del fallecimiento del bebé.

La condena del tribunal no sólo tiene implicaciones económicas —con el abono de más de 146.000 euros a los padres—, sino que también refuerza la responsabilidad de las instituciones sanitarias en garantizar una atención de calidad, especialmente en casos considerados de riesgo. Esta resolución también sienta un precedente relevante en lo relativo a partos en mujeres con características especiales o con embarazos obtenidos por reproducción asistida.