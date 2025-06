Un conductor atropella a un menor y se da a la fuga tras preguntarle si estaba bien

El lunes por la mañana, poco antes de las ocho, la rutina escolar en San Antonio se rompió por completo. A las puertas de la nave comercial Mi Sofá, en el tramo de la carretera GC-101 que une San Antonio con La Pardilla, un adolescente de 16 años fue atropellado por un vehículo. Lo más alarmante: el conductor se dio a la fuga tras un breve diálogo con el menor.

La madre del joven, visiblemente afectada, relató a TeldeActualidad los detalles del suceso. El chico caminaba por un pequeño margen al borde de la vía, ya que no existen aceras ni pasos peatonales seguros en esa zona. Un coche, cuyo conductor supuestamente se había detenido a limpiar el parabrisas, se reincorporó a la marcha sin advertir la presencia del joven y lo arrolló.

"Gracias a Dios lo puede contar", dijo al medio digital, todavía entre el alivio y la rabia. El menor sufrió contusiones, pero por suerte no tuvo fracturas. Fue recogido en el instituto por sus padres y trasladado al centro de salud.

Una carretera sin condiciones para peatones

Pero lo que más indignación ha generado no es solo la fuga del conductor, sino el estado deplorable de la GC-101, una vía que soporta gran tráfico diario y es frecuentada por menores que se dirigen a sus centros educativos. La madre no dudó en señalar que este accidente es solo la punta del iceberg: “La carretera es otro tema grave pendiente. No está preparada para que caminen personas, y menos chicos que van cada mañana al instituto”.

Según denuncian vecinos y familiares, la ausencia de aceras, iluminación y señalización convierte este tramo en una trampa mortal para los peatones. La situación se agrava en horas punta, cuando el flujo de vehículos se mezcla con los desplazamientos de escolares a pie.

La familia del menor ha pedido la colaboración ciudadana para identificar al conductor que se dio a la fuga.