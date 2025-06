Dos hermanos retienen cinco horas y dan una brutal paliza a su vecino en una casa de Tamaraceite para robarle el coche

Sufrió cinco horas de paliza y encierro en casa de sus vecinos. Una fractura de mandíbula, varias costillas fisuradas, pérdida de conocimiento..., son algunas de las lesiones. En un descuido, la víctima —de 50 años— logró huir de la casa de sus captores y buscó ayuda en una patrulla de la Unidad Nocturna Especial (UNE) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. «Me han dado una paliza y me han quitado el coche», dijo a los agentes, que lograron localizar a uno de los agresores y detenerlo. Está acusado de los presuntos delitos de detención ilegal, contra la seguridad vial, agresión y robo con violencia. La investigación sigue abierta hasta arrestar al segundo de los atacantes, hermano del ya detenido.

Todo comenzó a las 16 horas del martes en una vivienda del barrio de Tamaraceite. En el interior se encontraban, al menos, la víctima y dos hombres —hermanos— que acabarían convirtiéndose en sus verdugos. Todos son vecinos de la zona y se conocen del barrio. Los hermanos, en un momento determinado del encuentro, le pidieron a la víctima que les diese la llave del coche que acababa de alquilar, pero se negó, consciente que ninguno de los dos individuos tiene carné de conducir. Su ‘no’ fue el detonante de la paliza a la que, presuntamente y según su denuncia y el relato manifestado a los agentes, lo sometieron durante cinco horas en una de las habitaciones.

Los dos hermanos —asegura el denunciante— lo encerraron en la vivienda a las 16.00 horas. Si no les daba el coche, no le dejaban pisar la calle. La víctima, que escondió la llave del turismo, un Peugeot 208 amarillo, siguió diciéndoles que no, que no podía dárselo porque no tenían carné y que dejaran que se fuera. Pero sus súplicas fueron en vano.

Tras varias negaciones, comenzaron los golpes: puñetazos y patadas por todo el cuerpo hasta que, horas después, encontraron la llave. También le quitaron un reloj que llevaba en la muñeca. Los agresores ya habían conseguido lo que querían y su actitud se volvió más tranquila. Tanto que cometieron un descuido en el que la víctima logró escapar de la vivienda.

Los agentes encontraron al herido horas más tarde, al filo de las 2.30 de la madrugada de este miércoles, en una estación de servicio en la calle Cruz del Ovejero. El afectado les pidió auxilio y les relató lo que había ocurrido, pero en un principio no se mostró colaborador y rechazó dar el nombre de sus agresores.

Los agentes de la UNE dieron aviso al resto de indicativos para alertar sobre el robo del vehículo, también le ofrecieron a la víctima trasladarla a urgencias, pero dijo que iría por sus propios medios. Instantes después, una patrulla localizó un vehículo igual al descrito en la rotonda de La Ballena, en dirección GC-3 hacia el barrio de Las Mesas. Al darle el ato, comprobaron que pertenecía a una empresa de alquiler y que el conductor no tenía carné. Añadió, para más inri y por irónico que parezca, que no era la primera vez que lo descubrían a los mandos de un coche pese a no tener documentación.

Pero la revelación importante vino después. La Policía Local le preguntó si tenía algo que ver en la agresión a su vecino. Lo negó, pero no tardó mucho en descomponerse. El joven, de 24 años, terminó reconociendo que había golpeado a la víctima, pero que «no lo hizo solo». «No voy a decir el nombre de nadie», gritó a los agentes cuando le preguntaron por su compinche. Según ha podido averiguar la Policía, se trata de su hermano. De inmediato lo detuvieron por los presuntos delitos de robo con violencia, lesiones, detención ilegal y delito contra la seguridad vial. El turismo fue trasladado al depósito municipal.

Al mismo tiempo, los primeros agentes que intervinieron, acudieron a Urgencias del Hospital Doctor Negrín, donde los médicos atendían a la víctima. Allí, más tranquilo, proporcionó detalles del asalto. Los primeros informes médicos, a falta de la realización de pruebas, apuntan a que sufre una fractura de mandíbula, golpes en la cabeza con posible pérdida de conocimiento y fisura en varias costillas.

Los agentes mantienen la investigación abierta hasta localizar y detener al otro presunto autor de la agresión.