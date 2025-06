Detenido un joven que huyó 15 kilómetros tras embestir a la Policía

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a un joven de 29 años después de darse a la fuga con su vehículo, embestir a un coche patrulla y agredir a los agentes, que han resultado heridos, según han informado fuentes policiales. Es la segunda vez que el hombre, vecino de Arucas, protagoniza un incidente de estas características después de que en 2023 se diese a la fuga con un vehículo robado y huyese de la policía a lo largo de 15 kilómetros.

El suceso tuvo lugar pasadas las 01.20 horas de la madrugada de este martes, cuando una patrulla policial detectó un vehículo que circulaba por la calle Cruz del Ovejero de la capital grancanaria con las luces traseras rotas. Fue en ese momento cuando los agentes se aproximaron al coche para darle el alto y al acercarse al conductor para pedirle la documentación, reconocieron al joven, por lo que éste aceleró y se dio a la fuga. En el momento de emprender la huida, uno de los policías tuvo que apartarse de su camino para evitar ser atropellado.

Segundos después, los agentes iniciaron una persecución para tratar de frenar el vehículo, cuyo conductor, a la altura de la calle Pintor Pepe Dámaso, invadió la acera para cambiar de sentido e intentar esquivar a los agentes; en ese momento estuvo a punto de arrollar a un hombre que paseaba a su perro.

Detenido un joven que embistió a la policía tras una peligrosa huida en coche / La Provincia

En su fuga, el hombre condujo por el barrio de La Galera, por donde llegó a circular en dirección contraria en varias ocasiones, y desde allí tomó la GC-300 en dirección al barrio de Santidad, en Arucas, donde también ocupó el carril contrario y varios vehículos que circulaban por esa vía tuvieron que esquivarlo para evitar un accidente.

Segundos antes, otra patrulla se incorporó al operativo e intentó cerrar el paso al vehículo a su paso por la Avenida Pedro Morales Déniz, pero eso no disuadió al conductor, quien no solo no redujo la velocidad excesiva a la que circulaba, sino que aceleró y embistió el coche policial, provocando daños al vehículo y lesiones a los agentes. El hombre siguió huyendo a gran velocidad, motivo por el cual otra patrulla tuvo que apartarse del camino para no ser también arrollada.

El joven se hirió hasta la calle Agustín Millares Sal del barrio arquease de Santidad, donde abandonó el coche y siguió huyendo a pie pero a la entrada de su edificio fue interceptado por los agentes, a los que respondió con fuertes golpes y patadas, logrando en ese momento zafarse de los policías y acceder a una vivienda, donde los funcionarios policiales lo detuvieron en el interior de una de las habitaciones.

Como consecuencia del incidente, hasta cinco agentes han sufrido lesiones de diversa consideración, por las que tuvieron que ser atendidos en centros sanitarios.

El vehículo en el que huyó el joven carecía de seguro obligatorio y tenía la ITV vencida desde 2023. Además, según las mismas fuentes policiales, el hombre tiene en vigor hasta tres requisitorias judiciales, dos de ellas por violencia de género.