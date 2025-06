Un testigo y una grúa sin localizar destapan al ladrón de grandes contenedores de Gran Canaria

Una denuncia por robo. Dos pistas: un testigo ocular y una grúa sin identificar. Estos eran los tres únicos elementos con los que contaba la Guardia Civil para dar con un individuo que en abril logró sustraer un contenedor de obra con material por valor de 20.000 euros en el polígono de Las Majoreras de Ingenio. Tras más de dos meses de investigación, los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Agüimes han dado caza al presunto autor.

La investigación comenzó en abril, tras la denuncia del responsable de una empresa de construcción que manifestó que un contenedor que albergaba maquinaria manual destinado a la edificación había desaparecido. El valor estimado del cubo —de 20 pies, unos seis metros— y sus herramientas oscila entre los 15.000 y 20.000 euros.

Según el testimonio del denunciante, un conocido suyo observó cómo el recipiente se cargaba en una plancha entre las 11 y las 11.30 horas del día de abril en que ocurrieron los hechos, aunque no pudo proporcionar detalles sobre la grúa utilizada. No había rastro de este aparato. El testigo tampoco conocía al individuo que lo manipulaba, y el denunciante no tenía a nadie en punto de mira.

Los agentes del Área de Investigación llevaron a cabo un exhaustivo trabajo que incluyó el visionado de cámaras de seguridad, la comprobación de vehículos de gran tonelaje capaces de mover el peso del contenedor y la verificación de diversa documentación de tránsito. Estas pesquisas han sido clave para identificar al presunto implicado en el delito. Son —califica la Guardia Civil— «los primeros hilos de una compleja trama».

Gracias al rastreo de las cámaras, vehículos y la documentación, los agentes dieron con el perfil de un individuo que se repetía en los tres parámetros y que coincidía con la descripción aportada por el testigo ocular del robo. Para localizarlo, por las pocas pistas que había, los agentes han tardado más de dos meses en analizar la documentación y encajar las piezas que llevaban al individuo.

Presumiblemente, el robo del material tenía como objetivo la venta en el mercado negro o la utilización en la construcción de inmuebles.

El ladrón del contenedor de obra de Ingenio está acusado de un delito de hurto y otro de robo con fuerza. Las diligencias han sido puestas a disposición del juzgado en funciones de guardia de Telde.