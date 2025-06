Detenido en Venezuela un marino canario por exploración submarina sin autorización

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha retenido al buque N35, dedicado a las actividades de exploración submarina y arqueología marina, al considerar que ha entrado en aguas que se encuentran en la Zona Exclusiva Económica de Venezuela y que ha realizado investigaciones sin autorización. De bandera panameña, en el barco viajan nueve tripulantes, entre ellos el marino grancanario Miguel Moreno, periodista de LAPROVINCIA/DLP antes de enrolarse en el buque, dos neerlandeses, tres hondureños, un indonesio, un panameño, una húngara y un último navegante del que no se conoce su nacionalidad. La tripulación defiende que sólo rastreaban una ruta para encontrar un pecio de la Segunda Guerra Mundial. La familia de Miguel no sabe de él desde el 19 de junio.

El ministro de Defensa venezolano, Vladímir Padrino López, explicó hace días que su departamento había interceptado un buque «muy sospechoso» en una «zona económica exclusiva» a unas 50 millas del Delta del Orinoco, según recogió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). «Nuestra Armada Bolivariana detectó e interceptó un buque allí, a 50 millas del delta, en un agua que es incontrovertiblemente venezolana. Ahí no hay dudas de que son aguas por delimitar. No, eso es venezolano», afirmó.

«¿Pero me puede confirmar a qué distancia de la costa está Venezuela? Porque aquí ni siquiera es Venezuela, aquí es Guyana, aquí es Trinidad y Tobago, no es Venzuela. No creo que sea una zona venezolana aquí», trasladó el capitán del N35 a la Armada venezolana

Después de zarpar desde el Puerto de Las Palmas, el buque fue interceptado en una zona marítima en conflicto entre Venezuela y Guyana en el marco de la disputa por el territorio de Esequibo, una estratégica demarcación de 160.000 kilómetros cuadrados próspera en petróleo y minerales. En una retransmisión de la televisión venezolana, José Rafael Hernández Abchi, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular, explica que el barco fue detectado el 28 de mayo durante una operación de patrullaje y control de espacios por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que tras hacerle un seguimiento durante varios días concluyeron que el buque ejecutaba un patrón de navegación característico de misiones de exploración marina y submarina, lo que ocasionó «sospechas».

El N35 fue interceptado por la patrullera Guaiquerí, que al localizarlo cuestionó a la tripulación sobre su posición y actividad. «Solo estamos rastreando una ruta para encontrar un barco de la Segunda Guerra Mundial, que es muy antiguo, no es de Venezuela, que no está en aguas venezolanas, no es suelo venezolano», señala el capitán del barco, de origen holandés, según recoge un audio publicado por Telesur. «Debo decir ahora mismo que esta actividad en esta Zona Exclusiva Económica de Venezuela no está autorizada», responde la Armada.

Ante la insistencia, el capitán del barco cuestiona a la Armada. «¿Pero me puede confirmar a qué distancia de la costa está Venezuela? Porque aquí ni siquiera es Venezuela, aquí es Guyana, aquí es Trinidad y Tobago, no es Venzuela. No creo que sea una zona venezolana aquí», apuntó, «bueno esto está muy extraña, quiero tu número y tus datos porque quiero pelear esto en la Corte». En la información, miembros de la Armada hablan de un estudio realizado por el barco y expresan sus dudas de que utilicen esos datos con fines no científicos sino para venderlos a algún gobierno.

Tras esa conversación, la patrullera condujo al N35 hasta el puerto de Guamache en Isla de Margaritael 15 de junio. Una vez en puerto, el Ministerio Público venezolano inició una investigación. Desde allí, la tripulación del N35 pudo contactar con sus familiares durante unos días, pero desde el 19 de junio todos están desaparecidos y la familia de Miguel Moreno ha perdido todo contacto con el canario. «Les han cortado las comunicaciones, no sabemos dónde están ni en qué condiciones desde que se los llevaron a declarar a la Fiscalía», señalan fuentes de su entorno.