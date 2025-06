Violenta pelea en Canarias: tres heridos en una noche de fiesta

La madrugada del domingo en Arrecife se tiñó de tensión y alarma tras una brutal pelea que acabó con tres personas heridas y un amplio despliegue de servicios de emergencia en plena calle La Inés. Según informó La Voz de Lanzarote, el suceso ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana de este domingo, 28 de junio, momento en que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió la llamada de alerta.

La respuesta fue inmediata. Tres ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), incluyendo una medicalizada, acudieron al lugar junto a efectivos de la Policía Local de Arrecife y la Policía Nacional, en una escena que durante minutos mantuvo en vilo a los residentes de la zona.

Una escena de caos al amanecer

Los testigos que presenciaron el incidente relataron escenas de gran confusión y nerviosismo. La calle quedó parcialmente acordonada, mientras los sanitarios estabilizaban a los heridos bajo la mirada de los vecinos, muchos de ellos sorprendidos por la violencia del suceso a una hora tan temprana.

Los implicados fueron trasladados de inmediato al Hospital Doctor José Molina Orosa, donde permanecen ingresados. Por ahora, no se ha confirmado la gravedad de las heridas ni si alguno de ellos ha sido dado de alta o se encuentra en estado crítico.

Hasta el momento, no se ha producido ninguna detención relacionada con el caso, aunque las investigaciones están en curso. Las autoridades mantienen discreción mientras tratan de reconstruir lo sucedido. No se descarta que el enfrentamiento estuviera vinculado a disputas previas, aunque por ahora esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.

